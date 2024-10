Damiano David, noto per essere il frontman dei Maneskin, ma che ultimamente ha iniziato una carriera anche da solista, è l’ospite musicale della prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa, programma in onda su Nove, canale del gruppo Warner bros. Discovery indotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Damiano è in studio per presentare la sua nuova canzone, “Silverlines”.

Damiano David a “Che Tempo che Fa” parla del rapporto con i Maneskin

Il cantante si racconta in una intervista esclusiva questa sera nel salotto di Che Tempo Che Fa durante la puntata di esordio della nuova stagione televisiva. A Fabio Fazio, che gli chiede spiegazioni sulle voci di una possibile crisi con i componenti del gruppo che gli ha dato la popolarità, Damiano David risponde: “Quella con i Maneskin non è una pausa, diciamo che è un erasmus. Dopo tanti anni ho sentito il bisogno di esprimere un nuovo lato di me, e l’ho fatto con una canzone da solista. Silverlines è il primo passo di una nuova strada che però, è stato più volte ribadito, non è un addio alla band, ma frutto della necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé. E allora non resta che dire arrivederci a presto a Damiano dei Maneskin e intanto dare il benvenuto a Damiano David”.

Le voci di una presunta separazione tra Damiano e gli altri componenti dei Maneskin: Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), si rincorrono ormai da diverse settimane, quando si è sparsa la voce, poi fondata, che Damiano stava iniziando una carriera da solista.

“Quella con i Maneskin è una pausa?”

La nuova canzone

Silverlines è il primo passo per un progetto più ampio cui sta lavorando l’artista 25enne, che dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso insieme ai compagni di band Victoria, Ethan e Thomas, è arrivato al successo internazionale, passando con i Maneskin dalla partecipazione a X Factor alla vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest all’affermazione sulla scena musicale mondiale.

Il nuovo inizio di Damiano David

Chi si aspettava un Damiano nella linea segnata con la band romana, potrebbe rimanere sorpreso, se non spiazzato. Il cambio di registro non è solo nel look, con l’addio ai costumi eccessivi, trasgressivi e gender fluid ai quali ci aveva abituato con la band romana, a favore di un outfit da uomo più maturo, giacca e pantaloni morbidi, canotta da latin lover a ricordare il cinema che fu, abbinati a baffetti e capelli impomatati.