Nonostante i vari impegni, Damiano Carrara è approdato al Giffoni Film Festival 2023 e noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per scoprire qualcosa di più su come sia nata la sua passione per la pasticceria e la televisione e sui suoi progetti futuri. Il bel giudice di Bake Off Italia, di cui sono già iniziate le riprese della nuova stagione, ci ha svelato di essere approdato in tv per caso e di aver poi sempre continuato a farla, legando, però, le sue esperienze sotto i riflettori a quella che è la sua passione primaria, ovvero la pasticceria.

Damiano Carrara intervista esclusiva

Come è nata la passione per la pasticceria e soprattutto per la tv?

“La passione per la pasticceria è nata tanti anni fa, però io sono uno che ha sempre mangiato, dolci in generale, ma soprattutto il cibo. La passione per la tv è nata per caso. Mi ci sono ritrovato prima negli Stati Uniti e poi sono approdato in Italia con Bake Off Italia e Cake Star e da lì non ho mai smesso”.

Cosa ti piacerebbe sperimentare in tv al di là di programmi che parlano di cucina, ad esempio partecipare ad un reality oppure ad un programma come Ballando con le Stelle?

“Ora come ora non saprei. Io vado avanti per la mia strada poi quello che succede, succede. Sinceramente io sono un pasticcere, vado avanti con la mia attività, se poi arrivano altre opportunità televisive, perché no? Si possono prendere in considerazione e poi uno va avanti nella propria vita”.

Visto che siamo al Festival del Cinema, volevamo chiederti se saresti interessato a questo mondo o a quello delle fiction. Saresti interessato ad una carriera da attore?

“Non ci ho mai pensato, mi sono sempre concentrato sul mio lavoro. Ho fatto diverse cose, ma mai sotto questo campo. Sicuramente è un lavoro a tutti gli effetti e molto difficile. Ora come ora non saprei che dire, non so se mi ci vedo”.

Il tema di Giffoni 2023 è Indispensabili. Cosa è indispensabile in cucina, nella carriera professionale e nella vita privata?

“Sicuramente è indispensabile la voglia di fare, di crescere, di migliorarsi e poi è indispensabile sognare”.

Prossimi progetti?

“Sto cercando di aprire altri locali in Italia, così come ho fatto negli Stati Uniti e poi nel mondo“.

Video intervista a Damiano Carrara