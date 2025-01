Prosegue il successo di “Dalla strada al palco 2025“, il talent show condotto quest’anno da Nek e Bianca Guaccero, torna in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, venerdì 24 gennaio 2025.

Dalla strada al palco, ospiti di stasera: venerdì 24 gennaio 2025

Stasera, venerdì 24 gennaio 2025, dalle ore 21.30 appuntamento su Rai1 con la terza puntata della nuova edizione di “Dalla Strada al Palco“, la più grande festa degli artisti di strada presentata da Nek e Bianca Guaccero. Dopo gli ottimi risultati d’ascolti delle prime due puntate, prosegue il lungo viaggio nel mondo degli artisti di strada alla scoperta delle loro storie, ma anche del loro talento. Il format orginale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. L’edizione 2025 sta macinando consenti ed ascolti grazie anche alla nuova coppia di conduttori formata da Nek e Bianca Guaccero che hanno saputo coinvolgere ed appassionare ancora di più il pubblico.

Anche stasera nuovi spettacoli in apertura che coinvolgeranno conduttori, orchestra e il corpo di ballo. Ospiti della terza puntata nel ruolo di “passanti importanti”: Valentina Persia, Beppe Fiorello e Sergio Friscia. Il loro compito assumerà un valore importante ai fini della gara, visto che spetterà a loro scegliere uno dei concorrenti da spedire direttamente alla finale. Tutti gli artisti di strada saranno accompagnati dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Dalla strada al palco 2025, quante puntate sono e come funziona

Dalla strada al palco 2025, quante puntate ci sono quest’anno? 5 le puntate previste dell’edizione 2025 suddivise in questo modo: le prime quattro dedicate alla Audizioni con la scelta dei 3 concorrenti finalisti. I finalisti saranno scelti in questo modo: 2 dal pubblico e un finalista scelto dagli ospiti. La finale, la quinta ed ultima puntata, decreterà la vittoria del migliore artista di strada a cui spettare il premio: un montepremi di 10 mila euro in gettoni d’oro.

Che dire: Dalla strada al palco è una grande festa, un vero e proprio inno alla creatività, un omaggio all’arte di strada e al suo potere di emozionare e unire.

L’appuntamento con Dalla strada al palco è il venerdì in prima serata su Rai1.