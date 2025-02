Tutto pronto per il gran finale di “Dalla strada al palco 2025“, il talent show presentato da Nek e Bianca Guaccero in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata finale di stsaera, venerdì 7 febbraio 2025.

Dalla strada al palco, ospiti della finale di venerdì 7 febbraio 2025

Stasera, venerdì 7 febbraio 2025, dalle ore 21.30 appuntamento su Rai1 con la quinta ed ultima puntata di “Dalla Strada al Palco“, la più grande festa degli artisti di strada presentata da Nek e Bianca Guaccero. Il format, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, è stato un successo vincendo la sfida degli ascolti del venerdì sera. Questa sera la più grande festa degli artisti di strada arriva con il gran finale per l’occasione tantissimi ospiti in studio: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez.

Non solo, diversi ospiti sono pronti ad esibirsi con i finalisti di Dalla strada al palco: Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama. Ma non finisce qui, visto che la serata finale sarà una grande festa, con tantissimi ospiti che saliranno sul palco per sostenere gli artisti di strada finalisti ed esibirsi con loro. Tra questi: Amii Stewart, gli Eiffel 65, i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra.

Dalla strada al palco, gli ascolti

L’ultima edizione di Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero, è stata un successo. L’arrivo della vincitrice di Ballando con le Stelle ha reso lo show ancora più coinvolgente grazie a una serie di innovazioni pensate per stupire e appassionare il pubblico.

La conferma è arrivata dagli ascolti che hanno visto lo show debuttare con 3.003.000 spettatori pari al 19% di share. In salita la seconda puntata con 3.029.000 spettatori pari ad uno share del 19.9%, mentre in lieve calo la terza puntata seguita da 2.696.000 spettatori pari al 18.3% di share. La quarta puntata, invece, ha interessato 2.492.000 spettatori pari al 16.2% di share confermando una leggera flessione negli ascolti.