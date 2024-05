‘Da Vicino Nessuno è Normale’ è il nuovo programma di Alessandro Cattelan che andrà in onda per tre puntate in prima serata. Ma chi saranno gli ospiti del people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane? Scopriamolo insieme.

Alessandro Cattelan conduce ‘Da Vicino Nessuno è normale’: gli ospiti

Tre appuntamenti da non perdere con Alessandro Cattelan che dopo il successo di Stasera c’è Cattelan approda in prima serata. La prima puntata andrà in onda su Rai2 il 20 maggio 2024 alle ore 21.20. Le altre due sono invece previste per il 27 maggio e il 3 giugno. Il nuovo people show, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, proverà a mettere in luce le piccole e grandi manie che ognuno di noi ha, raccontate in maniera originale e divertente.

Numerosi gli ospiti della prima puntata tra cui spicca Fedez che dopo l’intervista a ‘Belve‘ con Francesca Fagnani torna su Rai2. Nei giorni scorsi si era parlato molto dell’ospitata del rapper che sembrava essere saltata ma la cui presenza è stata invece confermata dai vertici Rai all’Adnkronos. Si trattava quindi di una fake news. Accanto a lui ci saranno anche personaggi del mondo della musica e dello sport: The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Durante la puntata Alessandro Cattelan risponderà alle domande della vita e lo farà a modo suo, usando un monologo comico, la candid camera, degli esperimenti sociali e interagendo con il pubblico con diversi giochi. Obiettivo del programma è quello di creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e quello a casa. Non mancheranno le risate e le sorprese.

Il cast fisso

Le tre puntate vedono anche la presenza di un cast fisso. Alessandro Cattelan sarà accompagnato dalla musica degli Street Clerks e da Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.