Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 gennaio alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 26 gennaio 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Nella puntata di domenica 26 gennaio di “Da noi… a Ruota Libera ci sarà il volto più amato del Tg1, la giornalista Giorgia Cardinaletti che si racconterà tra carriera e vita privata.

Altro volto dell’informazione e dell’approfondimento della prima rete Rai che sarà ospite domenica è Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane e Storie di Sera parlerà, tra l’altro, del libro inchiesta “Ma siamo tutti matti?” che raccoglie storie di malati mentali e delle loro famiglie abbandonate a gestire problemi più grandi di loro.

In studio arriverà anche l’attrice Elena Sofia Ricci, che presto vedremo protagonista del film tv “La farfalla impazzita”, che racconta la storia e la battaglia di Giulia Spizzichino, la donna che perse diversi familiari trucidati alle Fosse Ardeatine e che fu in prima linea per chiedere l’estradizione di Erich Priebke dall’Argentina e testimone del processo a suo carico. Il film, che andrà in onda mercoledì 29 gennaio in prima serata, sarà proiettato in anteprima per i ragazzi delle scuole, lunedì 27 gennaio, Giornata della Memoria, al Cinema Adriano di Roma.

Infine, pronto a raccontare il rinnovato successo del suo show “Dalla Strada al palco”, che quest’anno lo vede condividere la conduzione con Bianca Guaccero e sbarcare in prima serata su Rai Uno, arriverà Nek cantante, ma anche conduttore di successo.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.