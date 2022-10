Torna oggi, domenica 9 ottobre 2022, il talk condotto da Francesca Fialdini dal titolo “Da noi… a Ruota Libera”. L’appuntamento con la terza puntata di questa edizione andrà in onda oggi alle 17.25 circa su Rai 1. Tanti gli ospiti che si alterneranno al centro dello studio e che si racconteranno a 360°.

“Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 9 ottobre 2022

La prima ospite che si racconterà oggi nello studio di “Da noi… a Ruota Libera” è Iva Zanicchi, cantante, conduttrice e attrice, che ieri sera ha debuttato come concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con il maestro di ballo Samuel Peron. L’artista si racconterà tra aneddoti e retroscena con la sua nota schiettezza. Tra gli ospiti di questa puntata anche il conduttore e giornalista Giovanni Floris che presenterà il suo ultimo libro dal titolo Il Gioco.

Iva Zanicchi, Giovanni Floris, Gilles Rocca e Massimiliano Pani tra gli ospiti di oggi

L’elenco degli ospiti di “Da noi… a Ruota Libera” per la puntata del 9 ottobre continua con Gilles Rocca, attore, regista e tecnico dell’audio che è tra i concorrenti di Tale e Quale Show di quest’ultima edizione. Proprio nella puntata andata in onda ieri sera, tra l’altro, Rocca è stato vittima di un imprevisto prima dell’esibizione. L’attore in passato ha partecipato ad altri talent e reality come l’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle, che ha vinto in coppia con Lucrezia Lando. Nel salotto della conduttrice toscana si racconterà a cuore aperto su vita privata e professionale. E poi ancora tra i protagonisti di puntata ci sarà anche Massimiliano Pani racconta il suo impegno per Medici Senza Frontiere.

Storie di personaggi noti e quelle di gente comune a “Da noi… a Ruota Libera”

Nel talk di Rai1 oltre alle storie di personaggi del mondo dello spettacolo, vengono raccontate anche le storie comuni di gente straordinaria che hanno saputo far girare la ruota della loro vita nel verso giusto. Verrà data attenzione alle storie d’attualità e si affronteranno anche riflessioni e dibattiti su temi di interesse collettivo.