Domenica 6 novembre 2022, alle ore 17:20 su Rai1, Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento di “Da noi… a Ruota Libera”, programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tanti gli ospiti che si alterneranno e si racconteranno nel salotto domenicale del tardo pomeriggio della domenica di Rai 1, ecco i nomi della prossima puntata.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 6 novembre

L’obiettivo della puntata di “Da noi… a Ruota Libera” è come sempre quello di raccontare in molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità, le vite e le carriere dei volti noti dello spettacolo, del cinema e non solo. Francesca Fialdini, in qualità di padrona di casa, in ogni puntata, crea spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Francesca Fagnani, Serena Bortone, Micaela Ramazzotti, Edoardo Leo e Giuseppe Zeno gli ospiti del 6 novembre 2022

Gli ospiti di “Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 Domenica 6 novembre 2022 saranno: Giuseppe Zeno, una carriera ricca di film, serie tv e spettacoli teatrali, dopo la seconda stagione di “Mina Settembre”, che si concluderà proprio domenica sera, Zeno sarà ancora protagonista su Rai1 lunedì 7 novembre, in prima serata, con il film “Tutto per mio figlio”. La conduttrice Serena Bortone, al timone del successo pomeridiano di Rai1 “Oggi è un altro giorno”. Edoardo Leo, l’attore e regista torna dal 10 novembre nelle saleprotagonista del film di Gianni Zanasi “War – La guerra desiderata”. L’attrice Micaela Ramazzotti, nel cast del film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio”, dedicato al geniale artista interpretato da Riccardo Scamarcio, al cinema dal 3 novembre, e Francesca Fagnani, da questa settimana nuovamente alla guida dell’ormai consacrato programma cult “Belve”.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.