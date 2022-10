Domenica 30 ottobre, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 30 ottobre 2022

“Da noi… a ruota libera” è un happening show dai molteplici linguaggi che vanno dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano. Francesca Fialdini crea con i suoi ospiti percorsi nuovi per raccontarne le storie personali e professionali fatte di cadute e risalite.

Gli ospiti della puntata del 30 ottobre 2022

Per questa puntata, nel salotto di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera”, pronti a raccontarsi e a mettersi in gioco, arriveranno: il cantante e compositore Red Canzian, che presenterà “Casanova Opera Pop”, lo spettacolo di cui firma le musiche, che riparte in tour dopo il grande successo della prima stagione; Nancy Brilli, attualmente al cinema con il film “Amici per la pelle” e in scena a teatro con lo spettacolo “Manola”; Tosca D’Aquino, protagonista dell’attesissimo film per la tv, in onda prossimamente su Rai1, “Tutto per mio figlio”, e Massimo Bernardini, al timone del seguitissimo programma di Rai3 “Tv Talk”.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.