Torna con un nuovo appuntamento, il primo della nuova stagione tv, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 15 settembre alle 17.20 su Rai1.

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Gli ospiti di questa puntata saranno: Milly Carlucci, che dal 28 settembre sarà protagonista del sabato sera di Rai 1 il suo seguitissimo “Ballando con le stelle”. Poi Caterina Balivo, che, dal 9 settembre, è in onda con la seconda stagione de “La Volta Buona”, il programma di infotainment in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, quindi Sofia Raffaeli, la ginnasta che alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato un bronzo storico, prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale, e la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, ex atleta e attrice, diventata popolare per il reclamo ai giudici proprio durante la finale della Raffaeli. E, infine, Alberto Brandi, un veterinario di Castiglion Fiorentino che agli animali, di ogni tipo, ha dedicato la sua vita e il suo primo romanzo, “Gli animali ci salvano”.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.