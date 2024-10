Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 13 ottobre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 13 ottobre 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Si parte con Matilda De Angelis. L’attrice, in questo momento è protagonista di due serie tv, che stanno riscuotendo un ottimo successo: Citadel: Diana su Prime Video e la seconda stagione di Lidia Poet. Spazio poi a Amy Stewart. La stella della musica celebra i 40 anni del brano Friends, scritto per lei da Mike Francis. L’artista parlerà del suo nuovo progetto discografico, che prevede nuove sonorità e arrangiamenti per i suoi più grandi successi come: Knock on wood, Friends, Try Love, Love Ain’t No Toy, Together ma anche nuove interpretazioni dei brani da lei più amati.

Inoltre, ci sarà in studio anche Rocco Papaleo, che promuoverà la sua autobiografia pubblicata con Mondadori, dal titolo Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita. Il libro contiene riflessioni, aneddoti, poesie e canzoni. Nel finale, Francesca Fialdini dialogherà con Eleonora Riso, giovane chef livornese, che nel 2023 ha vinto Masterchef.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.