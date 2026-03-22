Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 marzo 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 22 marzo 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 22 marzo 2026

Ospiti di questa puntata: Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, che torna protagonista su Rai1, da sabato 21 marzo, tra i “magnifici sette”, insieme alla stessa Francesca Fialdini, nella nuova edizione di “Canzonissima”, lo storico varietà riportato in tv da Milly Carlucci; Vanessa Scalera, che è tornata a interpretare, sempre con grande successo, il sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni, nella quinta stagione della serie in onda in queste settimane su Rai1; Elenoire Casalegno, conduttrice a attrice. Spazio, infine, alla storia di Anna Mineo, 32enne della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra e che sogna di correre alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.