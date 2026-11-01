Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 1 novembre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 1 novembre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 1 novembre 2026

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Simona Ventura, uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. La conduttrice, che negli ultimi anni ha collezionato numerose esperienze sul piccolo schermo, è attualmente impegnata anche a “Ballando con le stelle”, dove ricopre il ruolo di commentatrice a bordo campo insieme a Francesca Fialdini. Le due sono inoltre protagoniste nella gestione del cosiddetto “tesoretto” del programma di Rai 1.

Nel salotto di Francesca Fialdini arriverà anche Anna Pettinelli, voce molto conosciuta della radio e presenza del cast di “Tale e Quale Show”. Nel programma di Rai 1 la conduttrice si cimenta ogni settimana con imitazioni e performance musicali, mettendosi alla prova con interpretazioni sempre diverse.

Spazio poi a Sergio Friscia, attore, comico e conduttore, che da anni si divide tra televisione e radio, dove accompagna il pubblico ogni mattina con la sua simpatia e il suo intrattenimento.

La puntata darà inoltre spazio a una storia decisamente fuori dal comune: quella di Idanna Abignente, originaria di Pino Torinese. A 83 anni è diventata un esempio di energia, determinazione e voglia di mettersi continuamente alla prova. È infatti la ballerina di pole dance più anziana del mondo, con un palmarès che comprende due titoli di campionessa italiana e due di campionessa mondiale nella categoria senior. Le sue esibizioni acrobatiche, condivise sul web, hanno attirato l’attenzione di tantissimi utenti.

Un pomeriggio, dunque, all’insegna delle interviste, dei racconti personali e delle storie sorprendenti, con tanti ospiti pronti a condividere il proprio percorso nel programma di Francesca Fialdini.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.