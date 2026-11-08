Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 8 novembre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 8 novembre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 8 novembre 2026

Domenica 8 novembre 2026, nel salotto di Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, si alternerà un parterre di ospiti d’eccezione. In studio arriveranno Leonardo Pieraccioni, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Giovanni Esposito e Giulia Vecchio, pronti a regalare momenti di allegria e raccontare curiosi aneddoti legati al mondo dello spettacolo e alle nuove tecnologie. Spazio anche allo sport con Andy Díaz, campione europeo di salto triplo e medaglia olimpica, che si racconterà tra successi, sacrifici e la nuova esperienza televisiva a Ballando con le Stelle. Infine, sarà protagonista Francesco Vitiello, amatissimo interprete di Diego Giordano nella soap Un posto al sole, che ripercorrerà la sua lunga carriera e parlerà apertamente del rapporto con l’alopecia, condividendo una testimonianza di coraggio, consapevolezza e accettazione di sé.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.