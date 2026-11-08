Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che le preoccupazioni di Marina aumenteranno. La donna temerà infatti che i solleciti di Roberto agli inquirenti possano finire per portare alla luce il suo accordo segreto. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 9 al 13 novembre.

Anticipazioni settimanali Upas al 13 novembre: Marina preoccupata, il suo segreto verrà alla luce?

Marina – sempre preoccupata – inizia a chiedersi se i solleciti di Roberto agli investiatori potrebbero spingerli a indagare a fondo e portare alla luce anche il suo accordo segreto con Mori. Tutto questo porterebbe inevitabibilmente a sospettare di lei.

Intanto Ferri prova ad aiutare Cristina e Greta ma la Fournier – che non solo è sconvolta da una notizia spiacevole sul lavoro ma anche sotto pressione per l’attenzione dei media – fa una scelta avventata che rischia di peggiorare ancor più la situazione.

Un posto al sole, trame dal 9 al 13 novembre: Alberto in preda alla nostalgia, Greta lascia Palazzo Palladini

Con l’arrivo di Gianluca l’atmosfera a Palazzo Palladini sembra tornare un po’ più leggera, anche se la scelta di vendere l’appartamento dove abitano Silvia e Michelefatta da Renato alimenta malumori e tensioni. L’agente immobiliare incaricato di valutare l’immobile si reca al Palazzo, e si incontra casualmente con Palladini. Questo breve confronto è sufficiente a risvelgliare in Alberto un senso di nostalgia profondo per quell’edificio che un giorno apparteneva alla sua famiglia.

L’improvvisa partenza di Greta restituisce a Marina un po’ di serenità, ma rende Roberto inquieto. La sua scelta di Greta di allontanarsi per un po’ con la figlia si rivela un errore. Mentre la PM Cimmino si convince sempre più della sua colpevolezza, Ferri spera di rintracciarla prima che lo faccia la polizia.

Damiano porta avanti le indagini seguendo la pista fornita da Ferri, ma una mossa imprevista di Walter Scala finisce per dare una drammatica accelerazione agli eventi.

Il fermo della Fournier cattura l’attenzione nell’opinione pubblica e quella dei media. Mentre Roberto e il suo avvocato provano ad arginare le conseguenze della vicenda, Damiano discute con la CM Cimmino e manifesta le sue perplessità: la donna è veramente colpevole? Renda non ne è convinto!

Delusione per Silvia e Michele: news Un posto al sole

La perizia fatta sull’appartamento di Renato sembra lasciare poche speranze a Silvia e Michele: la coppia si rende conto che non può competere con altri acquirenti per trattare l’acquisto della casa in cui vivono.

Decisi a non mollare però, tentano di negoziare con REnato, e portarlo a diminuire il prezzo dell’immobile. La cifra che propongono sembrerebbe riuscire a soddisfare entrambe le parti, ma proprio quando la speranza di Saviani e della compagna sembrava potersi riaccendere, l’arrivo di un terzo possibile acquirente rimette tutto in discussione.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Guido porta avanti la sua personale guerra fredda, ignaro del fatto che nel cortile stia per verificarsi un episodio imprevisto (e movimentato) con la cagnolina Bricca.

Guido e Mariella si ritrovano a discutere piuttosto animatamente a causa del cane Diablo, ma sarà proprio questo fatto a favorire il loro riavvicinamento.