Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 4 ottobre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 4 ottobre 2026

Tra gli ospiti della puntata ci sarà Carolyn Smith, storica presidente della giuria di Ballando con le stelle. La sua presenza arriva proprio all’indomani della partenza della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, che vede quest’anno anche Francesca Fialdini coinvolta come custode del “tesoretto”. Con lei si parlerà quindi del programma, ma anche della sua lunga esperienza nel mondo della danza e della televisione.

Spazio anche alla comicità e all’intrattenimento con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I due sono tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show e saranno al centro di un’intervista dedicata anche ai loro ormai celebri “duetti impossibili”, che rappresentano uno dei momenti più divertenti del programma condotto da Carlo Conti.

La puntata proseguirà poi nel mondo della fiction con Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, tre interpreti della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Gli attori racconteranno le novità della serie e i nuovi sviluppi che coinvolgeranno i loro personaggi, alla vigilia dei nuovi appuntamenti con una delle fiction più amate dal pubblico di Rai 1.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.

Francesca Fialdini torna con Da Noi a Ruota Libera, oggi sul Rai 1: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 4 ottobre 2026.