Oggi, domenica 22 dicembre 2024, non andrà in onda il consueto appuntamento della domenica pomeriggio di Rai uno con il programma ‘Da noi… A ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini. Il cambio di programmazione non riguarda però la decisione di anticipare le vacanze natalizie in vista del periodo festivo: il contenitore domenicale di Rai 1 salterà una puntata per far posto, dalle ore 17:20, allo speciale Telethon, la maratona televisiva organizzata a favore della ricerca scientifica.

“Da Noi a Ruota Libera” non in onda oggi: perché? Ecco il motivo

Oggi pomeriggio, domenica 22 dicembre, la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, non sarà seguita come di consueto dalla trasmissione pomeridiana ‘Da noi… a ruota libera’. Il programma di interviste e storie condotto da Francesca Fialdini lascia spazio allo speciale della maratona Telethon che sarà condotto da Tiberio Timperi insieme a Paolo Belli, reduce dalla finale di Ballando con le Stelle, edizione terminata ieri con la vittoria di Bianca Guaccero.

Come aiutare la ricerca con una donazione a favore dei progetti promossi da Telethon

Durante il programma, oltre agli interventi in studio di tantissimi ospiti e testimonianze a favore della ricerca, i telespettatori potranno fare una donazione al numero solidale 45510 tramite SMS o chiamata da rete fissa. Oppure donare anche online tramite il sito ufficiale di Fondazione Telethon (www.fondazionetelethon.it), o ancora telefonando al numero verde 800 11 33 77.

Le donazioni raccolte andranno infatti a supportare numerosi progetti scientifici che mirano a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da malattie genetiche rare.

Pierluigi Diaco chiude la maratona Telethon con il programma evento Bella Festa

A chiudere la maratona Telethon 2024, giunta alla sua fortunatissima 35esima edizione, sarà il conduttore Pierluigi Diaco che in serata sarà in onda su Rai 1 alla guida del programma “Bella Festa”, una serata evento ricca di ospiti totalmente dedicata al sostegno della ricerca scientifica.