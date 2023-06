Se prevedete un Sabato sera casalingo davanti alla tv, vi segnaliamo fin da ora il film giallo Cristalli di memoria, il 10 Giugno su Rai Due a partire dalle 21.20 circa.

Premettiamo che la trama non brilla per originalità, ma ciò non vuol dire che la pellicola non possieda lati positivi in grado di far presa sugli amanti del genere. A cominciare dalla suspense. Non è proprio questo, di solito, l’aspetto più amato dai patiti dei thriller?

Ebbene, Cristalli di memoria, nonostante una trama che in più punti sa di “già visto”, ha il pregio di tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultima inquadratura, il che non è poco, non trovate? Dunque non solo vi consigliamo la visione del film, ma di seguito vi sveliamo anche alcune curiosità che lo riguardano.

Cristalli di memoria: la trama in breve e il cast

Una giovane pittrice gallerista sposata, dopo un grave incidente d’auto, si risveglia in un letto d’ospedale sana e salva ma senza memoria. La donna non ricorda nulla né di se stessa né di chi le sta intorno. Le sono accanto il marito, il socio e il migliore amico, ma lei non si fida di nessuno dei tre e teme che almeno uno di loro stia cercando di farle del male. Ha ragione? E chi è il colpevole?

Questo il cast che dà vita al film: Helena Mattsson, Coery Sevier, Jake Stormoen, Paul D.Hunt, Joy Haines, Gabriel Gasdorph, Melanie Stone, Danny James e Morgan Gunter.

Qualche curiosità sul film

Cristalli di memoria è un film per la televisione del 2019 firmato da John Lyde. Ecco qualche curiosità sul suo conto: