In questi giorni in molti hanno notato che i cantanti in gara sul palco del Festival di Sanremo 2022 dicono o fanno dire al conduttore due parole in particolare e cioè “FantaSanremo” e “Papalina”. Di cosa si tratta e cos’è il FantaSanremo che sta spopolando in questi giorni? Perché si dice “Papalina”? Ecco la risposta a tutte le domande.

Cos’è il FantaSanremo, come funziona e il regolamento

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, il cantante Sangiovanni si è avvicinato all’orecchio di Amadeus per chiedergli di dire “FantaSanremo” e “Papalina”, le due parole chiave della kermesse canora di quest’anno legate al regolamento del divertente gioco che coinvolge milioni di italiani. Anche una veterana come Iva Zanicchi ad un certo punto ha detto: “Altro che Papalina, il mio Sanremo può anche finire qui”. Stessa cosa la prima sera per Gianni Morandi.

I telespettatori hanno cominciato a chiedersi che significato avevano quelle due parole. Lo stesso Amadeus un po’ basito ha detto: “Ma perché tutti dicono Papalina e Fantasanremo?”. La risposta è in un gioco social ideato da un gruppo di amici delle Marche qualche anno fa, ma il vero successo è arrivato quest’anno. Attualmente sono circa 150mila gli utenti registrati al FantaSanremo.

Ecco perché a Sanremo 2022 tutti dicono “Papalina”

Fantasanremo è come il più noto Fantacalcio: squadre di cantanti (cinque per ogni partecipante) che si sfidano e, se nel Fantacalcio il punteggio è dato dalla performance in campo dei calciatori certificata dal voto delle pagine dei quotidiani, per il FantaSanremo il regolamento è più fantasioso.

Ogni artista aveva una sua quotazione a inizio Festival, si va dai 35 Baudi (la moneta di scambio in onore di Pippo) di Mahmood e Blanco ai 32 di Achille Lauro, e via dicendo. Anche in questo caso la performance artistica ha il suo peso, ma ci sono tanti altri modi per conquistare punti. Dire “Papalina” ad esempio è un modo per accumulare punti, Papalina è il nome del barista amico degli ideatori del gioco. Nel 2020 i bonus avevano dei nomi molto poco politically correct, parole imbarazzanti quasi impossibili da ripetere.

Ma quali sono le regole del FantaSanremo?

Per accumulare punti al FantaSanremo, oltre al termine Papalina, ci sono anche dei gesti dei cantanti in gara (naturalmente spetta alla FIF l’ultima parola). Così, accanto al punteggio del primo posto in classifica (50 punti), del secondo (35 punti) e del terzo (25 punti), peseranno le tante altre possibilità. Ecco di seguito alcuni indizi per ricevere punteggi: