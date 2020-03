Nuove misure restrittive dal governo di Giuseppe Conte sul Coronavirus. A Mattino Cinque le parole del premier pronunciate durante la conferenza stampa straordinaria. Nuove misure restrittive sono state varate per cercare di contrastare il contagio del virus.

“Non ci sarà una sola zona rossa in Italia” annuncia Conte con divieti estesi in tutto il Paese da Nord a Sud. Poi l’appello di Conte: “Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia”.