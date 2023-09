Torna il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 con la puntata speciale “Compilation“: tutto il meglio della musica dell’estate 2023! Il festival musicale più amato dell’estate italiana torna prima serata su Italia 1 con una puntata da non perdere! Ecco la scaletta, gli ospiti e tutti i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico.

Battiti Live 2023, lo speciale di stasera mercoledì 6 settembre su Italia 1

Mercoledì 6 settembre 2023 appuntamento in prima serata su Italia 1 con “Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023“, una puntata speciale del festival musicale più amato dell’estate italiana. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione speciale di Mariasole Pollio, a cui spetta il racconto del backstage. Un’occasione speciale per rivivere lo spettacolo della grande musica dal vivo che ha animato le piazze della Puglia durante la stagione estiva.

La puntata è un best of con il meglio dell’evento musicale dell’estate tra i più amati e seguiti dal pubblico e diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori italiani. Dal 2017, infatti, l’evento musicale viene trasmesso in prima serata su Italia 1 affidato sempre al duo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Battiti Live 2023, tutti i cantanti della serata “Compilation” su Italia1

Ma scopriamo chi sono i cantanti e gli ospiti della puntata speciale “Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023” in onda in prima serata su Italia 1. Sul palcoscenico si alterneranno gli artisti e cantanti protagonisti dell’estate 2023. Ecco la lista completa:

Fedez

Marco Mengoni

Pinguini Tattici Nucleari

The Kolors

Annalisa

Articolo 31

Elodie

Tananai

Achille Lauro

Negramaro

Giorgia

Irama

Baby K

Emma

Rkomi

Boomdabash

Elettra Lamborghini

Rosa Chemical

Rose Villain

Alfa

Sophie and The & Giants

Angelina Mango

Paola e Chiara

Rocco Hunt

Ava, Anna

Capo Plaza

Fred De Palma

Ana Mena

Francesco Gabbani

Tony Effe

Mr. Rain

Fabio Rovazzi

Orietta Berti

Claude

Madame

Colapesce Dimartino

Sangiovanni

Ariete

Rhove

Matteo Paolillo

Ernia e Bresh

Ciccio Merolla

Aaron

Gabry Ponte

L’appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023 è per mercoledì 6 settembre in prima serata su Italia 1.