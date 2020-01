La Coppa Italia torna protagonista in tv con Inter-Cagliari. Il match, valido per gli ottavi di finale, sarà trasmesso in prima serata in chiaro su Rai1. Ecco quando.

Inter Cagliari, la Coppa Italia su Rai1: ecco quando

Appuntamento martedì 14 gennaio 2020 alle ore 20.30 su Rai1 con la sfida Inter – Cagliari valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 2020. La prima rete di Stato è pronta a dare il via a tre giorni di grande calcio per tutti gli appassionati del pallone che potranno vedere in chiaro ben sette partite sui canali Rai.

Nella giornata di martedì 14 gennaio, infatti, saranno ben tre le partite da non perdere della Coppa Italia. Si comincia alle ore 15.00 con la sfida Napoli – Perugia trasmessa su Rai2, mentre alle ore 18.00 appuntamento con Lazio – Cremonese sempre su Raidue.

Coppa Italia, ottavi di finale: Inter VS Cagliari

Dopo gli anticipi del pomeriggio, la Coppa Italia 2019 2020 torna in campo con l’attesissima sfida tra Inter e Cagliari. Inutile negare che i riflettori sono tutti puntati sul mega match trasmesso in prima serata in diretta dallo Stadio Meazza di San Siro a Milano. Una partita che si preannuncia imperdibile visto che i nerazzurri, allenati da Antonio Conte, dovranno vedersela con la squadra di Rolando Maran reduce da due vittorie consecutive.

Chi vincerà l’ottavo di finale di Coppa Italia? Per i giocatori di Antonio Conte si tratta di un vero e proprio debutto nella seconda competizione professionistica nazionale considerata per prestigio, seconda solo al campionato di lega. Riusciranno i nerazzurri a spuntarla sui rossoblu? Va detto che il Cagliari di Rolando Maran, infatti, ha già sconfitto, rispettivamente con il risultato di 2-1 sia il Chievo Verona che la Sampdoria nelle precedenti fasi di gioco della competizione. Chissà che non possa riuscire a siglare la terza vittoria consecutiva!