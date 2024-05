Roma e Fiorentina si sfidano per la finale della Coppa Italia 2024. Le due formazioni di calcio femminile si giocano il titolo con una sfida diretta che verrà trasmessa in chiaro in tv. Vediamo insieme dove e quando vederla.

Coppa Italia Femminile Frecciarossa 2024, la finale Roma-Fiorentina sulla Rai

Dopo il successo di ascolti della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus trasmessa su Canale 5 che ha fatto registrare quasi 8 milioni di spettatori, è tempo di vedere la finale femminile. A contendersi il titolo sono la Roma e la Fiorentina che si giocano il tutto per tutto venerdì 24 maggio 2024 con calcio d’inizio alle ore 21.30. La città scelta per la finale è Cesena e si giocherà allo stadio ‘Dino Manuzzi’ dove si disputò la Supercoppa nel 2019. È un momento d’oro per il calcio femminile che sta appassionando sempre più sportivi.

La finale tra Roma e Fiorentina sarà trasmessa su Rai2 alle 21.20 con la telecronaca di Tiziana Alla e il commento tecnico di Katia Serra. A Bordo campo ci saranno Sara Meini e il commento tecnico di Martina Angelini. La Roma ha vinto il campionato di Serie A femminile con 67 punti mentre la Fiorentina è arrivata terza con 42 punti che ha festeggiato il ritorno in Uefa Women’s Champions League. I giallorossi e i viola si incontreranno anche in campionato domenica alle 14.30 (con diretta su DAZN e RaiSport), pochi giorni dopo si ritroveranno nella finale che assegnerà questo prestigioso trofeo.

I precedenti tra le due squadre

Si tratta della prima finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa tra le due squadre. La Fiorentina ha alzato il trofeo nel 2017 e nel 2018 (vincendo contro il Brescia) e perdendo la finale nel 2019 contro la Juventus, detentrice delle ultime due edizioni. La Roma, invece, ha partecipato alle ultime tre finali, vincendo quella del 2021 contro il Milan e perdendo le altre contro i bianconeri.