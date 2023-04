Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset con le semifinali di Coppa Italia 2023. Scopriamo tutti gli appuntamenti in chiaro da non perdere!

Coppa Italia 2023 in tv: le date su Canale 5

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile la Coppa Italia 2023 torna in esclusiva assoluta con le partite di andata delle semifinali. Due sfide imperdibile trasmesse in chiaro su Canale 5, ma anche instreaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Intanto Mediaset ha rinnovato l’accordo per i diritti della Coppa Italia anche per le prossime stagioni 2022-2024. Un colpaccio per l’azienda del Biscione che si è assicurata il grande calcio in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, visto che tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Nella giornata di martedì 4 aprile appuntamento con la sfida Juventus-Inter. Il derby d’Italia sarà trasmesso dalle ore 21.00 in prima serata su Canale 5 dall’Allianz Stadium di Torino. Mercoledì 5 aprile, invece, andrà in onda la seconda semifinale: Cremonese-Fiorentina in diretta dalle ore 21.00, sempre su canale 5, dallo stadio Giovanni Zini di Cremona. Non solo, Canale 5 seguirà anche il pre e post partita con interviste esclusive ai protagonisti. Tutti gli speciali saranno disponibili anche su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia, il calendario completo delle semifinali

Ecco nel dettaglio il calendario delle semifinali di Coppa Italia 2023 trasmesse in chiaro su Canale 5.

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

Juventus-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

La telecronaca è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviati in campo: Angiolo Radice e Gianni Balzarini

A seguire dopo la partita, il commento in studio con Monica Bertini Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Ciccio Graziani e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 5 APRILE

Cremonese-Fiorentina, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero con gli nviati: Alessio Conti e Daniele Miceli.

A seguire, lo speciale condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Mauro Bergonzi.