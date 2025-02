Sull’onda dell’ottimo risultato di share, Carlo Conti è pronto a inaugurare la conferenza stampa dedicata alla seconda serata del 75° Festival di Sanremo. Noi la seguiremo in diretta passo passo. Ecco tutte le ultime news.

Sanremo 2025, conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio in diretta

— in aggiornamento.

Bianca Balti: “Mia mamma non è venuta perché non è stata bene, ma viene ogni anno a fare vip watching. E ieri sera ho visto il Festival, mandando messaggini a Carlo. Mi sono addormentata prima delle ultime due canzoni: in genere vado a dormire alle 9.00”.

Carlo Conti: “pensa a me, io alle 9:30”.

: “Stamattina qualcuno definisce il messaggio del Papa riciclato, destinato ad altro e che il Papa si sarebbe infastidito di questa scelta”.

Carlo Conti replica: “Hai presente quando facevano le invasioni di campo? Hanno smesso di riprenderle in tv e non le hanno fatte più…”. Insomma, gente che cerca visibilità.

: Domanda per Carlo Conti: “Ti aspettavi una accoglienza del genere? Sei stato apprezzato per il ritmo. Per la Seconda concederai più show?”.

Carlo Conti: “L’avevo preannunciato che la prima serata, la cover e la finale dovranno avere un ritmo veloce: stasera e domani più ospiti e più momenti e più stop & go. Il ritmo sarà diverso e la presenza sul palco non di conduttori professionisti – che ringrazio ancora – ma di colori diversi va in questa direzione”.

: Domanda per Bianca Balti: “E’ un grande onore averti qua. Hai raccontato la tua malattia via social, con un messaggio positivo, di coraggio e di lotta. Ci racconti in questi mesi i momenti positivi e quelli più duri”.

Bianca Balti: “Quando ho deciso di partecipare ho detto a Carlo che non venivo a fare la malata di cancro. Sono venuta in qualità di Top Model, a indossare vestiti in competizione con Cristiano ma non perché non voglio raccontare il dolore, ma perché il dolore è ovunque. Voglio che stasera sia una celebrazione della vita. Io sono venuta per divertirmi: potevo stare a letto a compiangermi e invece sono venuta qui a divertirmi. Parlerò della mia malattia la prossima volta”. E Fabiani questa volta è rigido a far rispettare una sola domanda.

: Entrano in conferenza Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Bianca Balti: “Sono felicissima di essere qui. Sai quando si dice che ci si vede belli attraverso gli occhi degli altri? Ecco, attraverso i tuoi occhi mi sento di valere e di meritare questo momento.”

Cristiano Malgioglio: “Sono contento per il risultato di Carlo Conti. Io sono molto emozionato, perché l’Ariston regala sempre forti emozioni. Però mi scoccia che dopo 50 anni mi chiedano ancora come mi vesto! Sarò un po’ Joan Crawford, un po’ Lana Turner, mi ispiro alle dive anni ’40. Ho con me quattro abiti e devo ancora decidere. Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero: non voglio sapere cosa fare o dove mettermi. Voglio portare ironia, gioia e colore, proprio come diceva la mia amica Raffaella Carrà”.

Nino Frassica: “Neanche io so come mi vestirò, anzi mi vestirà Gabbani. Anche io sono contento di essere qui… Le prove le faremo dopo lo spettacolo perché non c’è tempo…”.

Ordine di uscita di stasera

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgia Rkomi Rose Villain Willie Peyote

: Claudio Fasulo introduce la serata: ‘Siamo soddisfatti, ma restiamo lucidi. Stasera vedremo 15 Big in gara, partendo dai giovani, che vogliamo valorizzare.’ A sfidarsi saranno Alex Wyse contro Vale LP Lille Jolie e Maria Tomba contro Settembre. Torna anche il Sanremo Giovani World Tour, che porterà i quattro finalisti in tournée in Nord America, organizzato dal Ministero degli Esteri e dalla Rai. Tra gli ospiti, il cast di Belcanto, Champagne e del film Follemente. Sul Suzuki Stage, si esibirà BigMama.