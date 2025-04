Mentre l’attenzione mondiale si concentra su ciò che accade nelle stanze segrete del Vaticano in vista del prossimo Conclave, cresce anche la curiosità del pubblico verso film e serie TV che raccontano storie, misteri e retroscena legati alla figura del Papa e alla Chiesa. Da biografie intense su Papa Francesco a fiction ispirate ai segreti vaticani, il piccolo e grande schermo hanno spesso esplorato il fascino intramontabile del potere spirituale più influente al mondo. Se anche tu vuoi immergerti in questo universo tra fede, politica e intrighi, ecco cosa vedere in attesa degli eventi reali.

Conclave e altri film e serie tv sul Papa: cosa e dove vedere (in televisione e streaming) dopo la morte del pontefice I due papi (Netflix) Un film intenso che racconta il confronto tra due figure fondamentali della Chiesa contemporanea: Papa Benedetto XVI (Anthony Hopkins) e l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio (Jonathan Pryce), futuro Papa Francesco. Diretto da Fernando Meirelles, I due papi esplora il dialogo tra tradizione e rinnovamento, con toni umani e riflessivi. Disponibile su Netflix. Habemus Papam (Prime Video) Diretto da Nanni Moretti, Habemus Papam è una pellicola originale e profonda. Racconta la crisi di un cardinale appena eletto Papa che, sopraffatto dalla responsabilità, si ritira in silenzio. Il film mette a nudo le fragilità dell’uomo dietro la figura spirituale. Con Michel Piccoli e lo stesso Moretti, è disponibile su Prime Video. The Young Pope (NOW e Sky) Visionario, provocatorio e stilisticamente potente. The Young Pope di Paolo Sorrentino ha fatto discutere e affascinato il pubblico con l’interpretazione di Jude Law nei panni di un giovane e misterioso Papa Pio XIII. La serie esplora con ironia e profondità i meccanismi del potere religioso. Disponibile su NOW e Sky. Chiamatemi Francesco (Prime Video) Un biopic emozionante sulla vita di Jorge Mario Bergoglio prima dell’elezione a Papa. Chiamatemi Francesco racconta le sfide, l’impegno e la profonda umanità di un uomo diventato il primo pontefice sudamericano della storia. Diretto da Daniele Luchetti, è disponibile su Prime Video. The New Pope (NOW e Sky) Sequel di The Young Pope, questa serie prosegue il racconto con l’arrivo di un nuovo pontefice interpretato da John Malkovich. Sorrentino continua a esplorare i paradossi della fede e del potere con stile visivo inconfondibile. Anche The New Pope è disponibile su NOW e Sky. Altri film e serie tv sul conclave e i papi più datati Il Papa buono (2003) Miniserie italiana dedicata alla figura di Papa Giovanni XXIII, interpretato da Bob Hoskins. Racconta la vita del “Papa del Concilio”, amatissimo per la sua umanità e il suo impegno nel rinnovamento della Chiesa. Karol – Un uomo diventato Papa (2005) Con Piotr Adamczyk nei panni di Karol Wojtyła, è il primo capitolo (seguito da Karol – Il Papa, l’uomo) che racconta la vita di Papa Giovanni Paolo II, dalla giovinezza in Polonia fino all’elezione. Una produzione internazionale di grande successo. Amen. (2002) Il film di Costa-Gavras racconta la storia di un ufficiale delle SS e di un prete che cerca di denunciare al Vaticano lo sterminio degli ebrei. Un’opera forte e coraggiosa che mette in discussione il silenzio della Chiesa durante la Shoah. Altri: Il giovane Hitler e il Papa Pio XII (docufilm storico

La papessa Giovanna (2009) – film tedesco su una figura leggendaria

Inside the Vatican (BBC) – documentario con accesso esclusivo dietro le quinte

The Two Popes: The True Story (documentario) – disponibile su Netflix come approfondimento al film

Rome Reports – Vatican News Documentaries (su YouTube) – mini-doc religiosi molto ben prodotti

La verità è che non gli piaci abbastanza – episodio “Habemus Papam” (citazione pop ironica) Queste opere offrono uno sguardo unico, a volte realistico e altre visionario, su una delle istituzioni più antiche e influenti al mondo. Se sei affascinato dalla spiritualità, dalla storia della Chiesa o semplicemente ami le grandi storie umane, questi titoli sono la scelta perfetta per accompagnarti nell’attesa del nuovo Conclave.