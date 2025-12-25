Ci siamo: nel giorno di Natale 2025 torna il consueto appuntamento con il tradizionale “Concerto di Natale” giunto quest’anno alla sua 33° edizione. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni.

Concerto di Natale 2025 su Canale 5

Stasera, giovedì 25 dicembre 2025, dalle ore 22.10 appuntamento in prima serata su Canale 5 con la 33° edizione del tradizionale “Concerto di Natale 2025” condotto da Federica Panicucci. Il concerto, trasmesso dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, vede quest’anno la partecipazione di grandissimi artisti e cantanti italiani ed internazionali che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Anche quest’anno il tema della solidarietà è affidato a Missioni Don Bosco e nello specifico a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, dove le profonde diseguaglianze sociali colpiscono in particolare il quartiere di Côte-Mateve, privo di servizi essenziali come acqua potabile, elettricità, assistenza sanitaria e scuole.

Il progetto legato alla 33esima edizione del Concerto di Natale è quello di costruire una nuova scuola primaria capace di accogliere 350 bambini tra i 6 e i 12 anni, garantendo ambienti sicuri, materiali adeguati e un futuro migliore. I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45589 (numero attivo fino al 2 gennaio 2026).

Concerto di Natale 2025, tutti gli ospiti

Ma passiamo agli ospiti e cantanti che si alterneranno sul palcoscenico dell’Auditorium della Conciliazione di Roma durante il 33esimo Concerto di Natale 2025. Ecco il cast di ospiti e cantanti al completo:

Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band; e da quelli internazionali Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA).

Si segnala anche la partecipazione straordinaria del Presepe Vivente di Vetralla. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino.

L’appuntamento con il Concerto di Natale 2025 è in prima serata su Canale 5.