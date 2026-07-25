Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Compagni di scuola torna in tv su Rete 4 domenica 26 luglio 2026, in prima serata, a partire dalle 21.30 circa. Per il pubblico sarà un appuntamento particolarmente significativo: il film di Carlo Verdone verrà infatti proposto per la prima volta in televisione in una versione restaurata in alta definizione.

A 19 anni dall’ultima programmazione televisiva e a quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, il pubblico potrà così riscoprire una delle opere più amate e importanti della carriera di Verdone. Una commedia corale che, dietro le risate e le situazioni grottesche, racconta con amarezza il passare del tempo, le illusioni perdute e il difficile confronto tra i sogni della giovinezza e la realtà della vita adulta.

Compagni di scuola torna su Rete 4 restaurato: data e orario

La serata rappresenta un piccolo evento televisivo perché la rete proporrà un’edizione restaurata in HD, inedita per il pubblico della televisione italiana. Il restauro consentirà di rivedere il film con una qualità delle immagini rinnovata, valorizzando il lavoro di regia e la fotografia della pellicola originale.

La trama di Compagni di scuola

La storia è ambientata quasi interamente all’interno di una splendida villa nei dintorni di Roma. Federica Polidori, quindici anni dopo la fine del liceo, decide di organizzare una rimpatriata con i suoi vecchi compagni di classe.

Quello che dovrebbe essere un incontro allegro e nostalgico si trasforma progressivamente in qualcosa di molto diverso. Nel corso della serata riaffiorano vecchie rivalità, amori mai dimenticati, rancori, insicurezze e fallimenti personali.

C’è chi ha costruito una carriera apparentemente brillante, chi continua a inseguire il successo, chi si nasconde dietro il cinismo e chi deve fare i conti con una vita molto lontana da quella immaginata durante gli anni della scuola.

La festa diventa così uno specchio nel quale ogni personaggio è costretto a guardarsi. Le maschere iniziano lentamente a cadere e la rimpatriata mostra il volto più fragile, immaturo e spesso crudele dei protagonisti. La villa, inizialmente luogo di festa, si trasforma in un microcosmo della società italiana.

Il cast del film di Carlo Verdone

Uno dei principali punti di forza di Compagni di scuola è il suo straordinario cast corale. Accanto a Carlo Verdone compaiono alcuni dei volti più rappresentativi del cinema e della commedia italiana:

Christian De Sica, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Maurizio Ferrini, Natasha Hovey, Angelo Bernabucci, Piero Natoli, Fabio Traversa, Alessandro Haber e Luisa Maneri.

Verdone interpreta Luca Guglielmi, un vignettista satirico di successo ed ex marito di Valeria, interpretata da Eleonora Giorgi. Christian De Sica veste invece i panni di Bruno Ciardulli, in arte Tony Brando, cantante vanitoso e ormai lontano dai sogni di gloria coltivati in gioventù.

Massimo Ghini interpreta il cinico politico Mauro Valenzani, mentre Athina Cenci è Maria Rita Amoroso, psicologa sempre pronta ad ascoltare i problemi degli altri ma incapace di trovare qualcuno disposto ad ascoltare i suoi.

Ogni personaggio possiede una storia, una fragilità e un modo diverso di affrontare il tempo trascorso. Proprio questa ricchezza rende il film ancora oggi riconoscibile e universale.

Perché Compagni di scuola è ancora attuale

Uscito nelle sale italiane il 21 dicembre 1988, Compagni di scuola segnò un passaggio decisivo nella filmografia di Carlo Verdone. Il regista abbandonò in parte la struttura costruita attorno a un unico protagonista per realizzare un’opera corale, più complessa e amara.

La comicità rimane presente, ma viene continuamente attraversata dalla malinconia. Dietro le battute si percepiscono il disagio, la solitudine e l’insoddisfazione di persone che, diventate adulte, non hanno ancora superato completamente le fragilità dell’adolescenza.

Il film parla dei sogni mai realizzati, della paura di essere giudicati, dell’invidia per il successo degli altri e del bisogno di apparire felici anche quando non lo si è. Temi che spiegano perché, nonostante gli anni trascorsi, la storia continui a coinvolgere spettatori di generazioni diverse.

L’idea nacque anche da una vera rimpatriata alla quale parteciparono Carlo Verdone e Christian De Sica. Da quell’esperienza il regista ricavò lo spunto per costruire un mosaico di personaggi, vizi e debolezze umane.

Il successo e i premi

Al momento dell’uscita, Compagni di scuola ottenne un grande successo di pubblico, diventando uno dei maggiori incassi della stagione cinematografica italiana 1988-1989.

Il film ricevette inoltre importanti riconoscimenti. Athina Cenci vinse il David di Donatello come migliore attrice non protagonista, mentre Carlo Verdone ottenne la candidatura come migliore attore protagonista. La sceneggiatura firmata da Verdone, Leo Benvenuti e Piero De Bernardi fu candidata nella propria categoria.

Negli anni la pellicola ha superato la dimensione della semplice commedia, diventando un vero punto di riferimento del cinema italiano e uno dei titoli più rappresentativi della carriera di Verdone.

Carlo Verdone racconta il restauro del film

Carlo Verdone ha accolto con grande emozione il ritorno televisivo del film, definendo Compagni di scuola “il mio film più importante” dal punto di vista della scrittura e della regia.

Il regista ha ricordato come la pellicola rappresentò una sfida e un azzardo artistico. Il suo obiettivo era affrontare il cinismo, la fragilità, l’immaturità e il peso dei sogni mai realizzati. Non i difetti di una particolare epoca, dunque, ma debolezze appartenenti agli esseri umani di ogni generazione.

Verdone ha sottolineato anche la straordinaria sintonia creatasi tra gli attori durante le riprese. Dirigere diciotto interpreti e permettere a ogni personaggio di trovare il proprio spazio rappresentò una prova complessa, dalla quale il regista uscì con una maggiore sicurezza e una più chiara consapevolezza della propria identità artistica.

Il pensiero di Verdone è andato infine a tutti gli interpreti che condivisero con lui quell’esperienza, compresi gli attori che nel frattempo sono scomparsi. È soprattutto a loro che il regista ha dedicato il ritorno di quello che considera ancora oggi uno dei suoi film del cuore.