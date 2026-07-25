Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 luglio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 24 luglio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?
Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha fatto compagnia a 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie televisiva italiana dell’ispettore in servizio alla questura di Bologna interpretato da Giampaolo Morelli ha interessato 641.000 spettatori (5.1%).
Rai 3: Amiamoci finché siamo vivi, la commedia francese diretta nel 2025 da Jean Pierre Améris con protagonista Gérard Darmon ha divertito 672.000 spettatori con lo 5%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 897.000 spettatori con il 9.2% di share.
Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2%.
Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas ha raccolto 858.000 spettatori (share 7%).
La7: Il naufragio dell’Andrea Doria, il documentario a sessant’anni dal disastro ha incuriosito 403.000 spettatori e il 3%.
Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha attirato l’attenzione di 328.000 spettatori pari al 2.6%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha intrattenuto 320.000 spettatori con uno share del 2.5%.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.474.000 spettatori con il 17.3%;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.964.000 spettatori con il 27.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 luglio 2026
RAI 1
- Capri: 996.000 spettatori con il 11.1%;
- Vita in Diretta: 857.000 spettatori con il 10.7% nella parte chiamata Start dalle 16:10 alle 17, 1.137.000 spettatori con il 13.9% nella presentazione dalle 17:03 alle 17:33 e 1.434.000 spettatori con il 17.8% dalle 17:33 alle 18:36.
CANALE 5
- Beautiful: 1.828.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
- Forbidden Fruit: 1.979.000 spettatori e il 20.2% di share;
- Be My Sunshine: 1.619.000 spettatori e il 19.2% di share;
- Far Away: 1.887.000 spettatori e il 23.5% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.614.000 spettatori e il 20%.