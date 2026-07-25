Ascolti tv 24 luglio 2026: TIM Summer Hits (16.7%), L’Erede (14.2%), L’Eredità Summer (17.3%), La Ruota della Fortuna (27.7%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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tim summer hits

Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM Summer Hits” contro “L’Erede. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 24 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha fatto compagnia a 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie televisiva italiana dell’ispettore in servizio alla questura di Bologna interpretato da Giampaolo Morelli ha interessato 641.000 spettatori (5.1%).

Rai 3: Amiamoci finché siamo vivi, la commedia francese diretta nel 2025 da Jean Pierre Améris con protagonista Gérard Darmon ha divertito 672.000 spettatori con lo 5%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 897.000 spettatori con il 9.2% di share.

Canale 5L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2%.

Italia 1Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas ha raccolto 858.000 spettatori (share 7%).

La7: Il naufragio dell’Andrea Doria, il documentario a sessant’anni dal disastro ha incuriosito 403.000 spettatori e il 3%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha attirato l’attenzione di 328.000 spettatori pari al 2.6%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha intrattenuto 320.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • L’Eredità Summer: 2.474.000  spettatori con il 17.3%;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.964.000 spettatori con il 27.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 luglio 2026

RAI 1

  • Capri: 996.000 spettatori con il 11.1%;
  • Vita in Diretta: 857.000 spettatori con il 10.7% nella parte chiamata Start dalle 16:10 alle 17, 1.137.000 spettatori con il 13.9% nella presentazione dalle 17:03 alle 17:33 e 1.434.000 spettatori con il 17.8% dalle 17:33 alle 18:36.

CANALE 5

  • Beautiful: 1.828.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
  • Forbidden Fruit: 1.979.000 spettatori e il 20.2% di share;
  • Be My Sunshine: 1.619.000 spettatori e il 19.2% di share;
  • Far Away: 1.887.000 spettatori e il 23.5% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 1.614.000 spettatori e il 20%.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.