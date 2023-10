Se vi siete divertiti a guardare Come un gatto in tangenziale, probabilmente apprezzerete anche Come un gatto un tangenziale 2-Ritorno a Coccia di Morto, sebbene il sequel, in linea di massima, non sia stato considerato all’altezza del primo film. Tuttavia la coppia Cortellesi-Albanese, come al solito, è a dir poco strepitosa e le risate sono assicurate.

La commedia va in onda alle 21.20 di Martedì 10 Ottobre su Canale 5 in prima visione tv: di seguito le curiosità più interessanti che la riguardano.

Come un gatto in tangenziale 2-Ritorno a Coccia di Morto: la trama in breve e il cast

Trascorsi tre anni dalla breve relazione che li ha uniti per un certo periodo di tempo, Monica e Giovanni si sono ormai persi di vista. Ci pensa il destino a farli incontrare di nuovo. Monica infatti, finisce in carcere per un furto commesso in realtà dalle gemelle e chiede aiuto proprio a Giovanni. L’uomo, al momento, si sta impegnando in un progetto culturale.

Riguardo al cast, oltre ad Antonio Albanese e Paola Cortellesi nei ruoli principali, se la cavano decisamente bene anche Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Le curiosità sul film

Come un gatto in tangenziale 2-Ritorno a Coccia di Morto è un film di genere commedia del 2021 diretto da Riccardo Milani. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: