Come finisce la storia di Terra Amara? Quando andrà in onda l’ultima puntata della soap turca? Sono queste le domande che – con l’avvicinarsi degli ultimi episodi – i tantissimi fans che in questi anni hanno seguito le vicende di Cukurova si pongono in questi giorni. Curiosi di sapere qualcosa in più? Continuate a leggere per scoprire tutto sul gran finale di Terra Amara.

Terra Amara ultima puntata, quando in TV?

Fin dalle prime puntate della soap, che ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5 il 4 luglio 2022, Terra amara ha saputo conquistare da subito milioni di telespettatori. Amori, passioni, intrighi e colpi di scena ci hanno fatto compagnia in questi due anni coinvolgendoci e decretando il gran successo della soap, successo che ha convinto i vertici Mediaset ad un “trasloco” in prima serata. Ma anche le cose belle finiscono, e per Terra Amara si avvicina sempre più il momento di scrivere la parola “fine”.

I vertici di Cologno Monzese hanno già reso nota la data in cui sarà trasmessa l’ultima puntata di Terra Amara, che si congederà dai suoi telespettatori italiani il prossimo 8 giugno, in prima serata su Canale 5. Come di consueto l’episodio finale della soap turca sarà reso disponibile – dopo la messa in onda – anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Come finisce Terra Amara?

Nelle ultime puntate vedremo Betül, Abdülkadir e Vahap intenti a raggiungere la Siria, per sfuggire alla giustizia turca. I loro piani verranno però “sconvolti” alla frontiera, quando Vahap verrà fermato e dovrà darsi alla fuga abbandonando gli altri due. Abdülkadir e la figlia di Sermin riusciranno invece a raggiungere la Siria, e crederanno di avercela fatta, ma Züleyha e Fikret li scoveranno e li riporteranno in patria. Per loro non ci sarà via di fuga, e mentre Betül sarà condannata a 24 anni per Abdülkadir la sentenza sarà l’ergastolo. Anche Haşmet verrà arrestato per l’uccisione di Saniye e Gülten, e anche lui sarà condannato a trascorrere il resto della sua vita in carcere.

Vahap non sopporterà l’idea che il fratello sia stato condannato all’ergastolo, e deciderà di vendicarsi. L’uomo piomberà a villa Yaman mentre sarà in corso il ricevimento di nozze di Fikret e Zeynep. Gli invitati saranno terrorizzati quando si renderanno conto che l’uomo avrà alcune bombe legate addosso, ma le guardie riusciranno a immobilizzarlo e arrestarlo.

Per Züleyha arriverà finalmente la serenità, e potrà iniziare a vivere felice con i suoi figli e dedicare solo a loro tutto il suo amore.