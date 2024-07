Grande successo per il primo dei tre appuntamenti con il mega concerto dei Coldplay a Roma, la band con all’attivo solo in Italia 73 Dischi di Platino e 15 oro, ha regalato grande spettacolo nella serata die ieri in uno stadio gremito. Il gruppo ha anche annunciato l’uscita del loro attesissimo decimo album, Moon Music. Il disco arriverà nei negozi e sui servizi di streaming il 4 ottobre 2024.

Coldplay, successo a Roma per il concerto: annunciata uscita album “Moon Music”

Il primo singolo del nuovo album dei Coldplay, “feelslikeimfallinginlove”, è uscito lo scorso 21 giugno. Il video, è stato girato nello splendido teatro Odeon di Erode Attico di Atene, risalente a 2.000 anni fa, davanti a un pubblico invitato tramite i social media della band. La regia è stata affidata a Ben Mor, già autore del video musicale di Hymn For The Weekend con Beyoncé.

Il video che accompagna il brano dei Coldplay ha come protagonista l’attrice, scrittrice e narratrice Natasha Ofili (la Principal Karen Vaughn nella serie Netflix di Ryan Murphy, The Politician), che ha firmato anche la storia e la direzione creativa del video. La Ofili ha inoltre interpretato la canzone nella lingua americana dei segni, che si estende per tutto il video.

Nel video sono presenti anche i membri sordi della sezione della Lingua dei Segni Venezuelana (LSV) del Coro de Manos Blancas (Coro delle Mani Bianche) di El Sistema Venezuela, un ensemble artistico di fama mondiale di Barquisimeto, sostenuto in collaborazione con la Fondazione Dudamel.

Moon Music, che è stato prodotto da Max Martin, è disponibile per il pre-ordine ovunque, con un numero limitato di edizioni autografate disponibili presso il Coldplay Store ufficiale, sul sito.

Nuovi formati e sostenibilità

Insieme alle innovative misure di sostenibilità adottate dai Coldplay durante l’attuale tour – che finora ha prodotto il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al precedente tour negli stadi – la band si è impegnata a fondo per rendere la pubblicazione fisica di Moon Music il più sostenibile possibile.

Questo sarà il primo album al mondo pubblicato in LP EcoRecord rPET da 140 grammi, ogni copia contiene nove bottiglie di plastica PET riciclata recuperate dai rifiuti post-consumo. In questo modo si eviterà la produzione di oltre 25 tonnellate metriche di plastica vergine e si otterrà una riduzione dell’85% delle emissioni di CO2/kg nel processo di produzione rispetto al vinile tradizionale da 140 grammi.

Inoltre, la band ha collaborato con il partner di lunga data The Ocean Cleanup per creare un ulteriore formato: l’LP Notebook Edition EcoRecord rPET. L’rPET di questa edizione è composto per il 70% da plastica di fiume, intercettata da The Ocean Cleanup nel Rio Las Vacas, in Guatemala, per evitare che raggiunga il Golfo dell’Honduras e l’Oceano Atlantico.

Le edizioni in CD di Moon Music saranno le prime al mondo a essere pubblicate su EcoCD, creato con il 90% di policarbonato riciclato, proveniente da flussi di rifiuti post-consumo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2/kg di almeno il 78% e di evitare la produzione di oltre cinque tonnellate metriche di plastica vergine.

Prima edizione a tiratura limitata

Nel tentativo di ridurre gli sprechi, la prima edizione di Moon Music (sia EcoRecord rPET LP che EcoCD) sarà strettamente limitata e prodotta con specifiche più elevate rispetto alle edizioni future. Tutti i prodotti EcoRecord rPET LP della prima edizione saranno numerati singolarmente.

Moon Music è disponibile per il pre-ordine in quattro formati fisici, tutti chiaramente contrassegnati come Prima Edizione, con tutti i prodotti EcoRecord rPET LP numerati singolarmente:

Standard EcoCD

Standard Numbered EcoRecord rPET LP

Notebook Edition EcoCD

Notebook Edition Numbered EcoRecord rPET LP+ EcoCD

L’edizione Notebook (EcoCD e EcoRecord rPET LP) è disponibile in un libro cartonato rilegato. Il libro è una replica fedele del taccuino di studio originale di Chris Martin, con 28 pagine di appunti inediti, testi e illustrazioni del processo di scrittura e registrazione dell’album. L’edizione Notebook include anche note vocali e demo aggiuntive dalle sessioni di registrazione dell’album, fornendo una visione speciale dello sviluppo della musica.

Tutti i formati sono disponibili per il pre-ordine sul negozio ufficiale della band, con un numero limitato di versioni autografate. Moon Music è il primo album dei Coldplay dopo Music Of The Spheres del 2021, che conteneva il singolo numero 1 negli Stati Uniti con i BTS, My Universe, ed è stato nominato Album dell’anno ai Grammy Awards. Music Of The Spheres ha già accumulato più di quattro miliardi di stream.