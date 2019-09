Club 57 torna su Rai Gulp con i nuovissimi episodi. La serie live action di Rainbow, coprodotta con Nickelodeon, continua ad appassionare il pubblico dei giovanissimi e promette nuovi colpi di scena. Ecco la trama e le anticipazioni della nuova stagione in partenza su Rai Gulp!

Club 57, nuovi episodi su Rai Gulp

Al via da lunedì 30 settembre 2019 alle 20.35 i nuovi episodi di “Club 57”, la telenovela ideata da Catharina Ledeboer e prodotta da Rainbow in co-produzione con Nickelodeon e Rai Ragazzi.

La serie, pensata per un pubblico di giovanissimi, è ambientata tra il presente e i mitici anni 50 ed è girata tra Miami e la Puglia. Un mix pazzesco che ha conquistato il pubblico degli adolescenti diventando nel giro di dodici mesi uno dei prodotti di maggior successo in ambito televisivo.

Protagonista delle vicende è Eva, una giovane ragazza con una grande passione per la scienza. Con il fratello Ruben viaggia indietro nel tempo tele-trasportandosi nel 1957. Tutto questo è possibile grazie all’aiuto di un televisore conservato nel laboratorio del nonno dove i due ragazzi vedevano lo show musicale Club 57.

Senza volerlo i due ragazzini diventano protagonisti dello show esibendosi come ballerini. L’emozione è tanta per entrambi, ma le sorprese non finiscono visto che nel backstage dello show Eva conosce JJ di cui si innamora. A questo punto la ragazza è pronta a tutto pur di restare nel 1957; una scelta che metterà a dura prova la vita sua e del fratello.

JJ in realtà non è single, il ragazzo ha già una fidanzata di nome Vero, ma anche lui quando incontra per la prima volta Eva capisce che è la ragazza giusta per lui. JJ è un ragazzo dolce ed affettuoso, divertente e sicuro di sé, ma in realtà nasconde le sue reali ambizioni. L’incontro con Eva lo spingerà a credere di più nei propri sogni.

Club 57, attori e sigla

La telenovela italo – americana può contare su un cast di attori di fama internazionale. A cominciare da Evaluna Montaner, la protagonista femminile principale che presta il volto ad Eva. Il fratello Rube è interpretato da Sebastián Silva, mentre JJ ha il volto dell’italiano Riccardo Frascari.

Nel cast anche Carolina Mestrovic, che interpreta Vero, ex ragazza di JJ e migliore amica di Maca e Isa, Martin Barba è Aurek, il custode del tempo che parte nel 1957 per riportare Eva e Ruben nel 2019 e infine Andrés Mercado interpreta Manuel, il nonno di Eva e Ruben.