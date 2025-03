​Oggi, 5 marzo 2025, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, sono in corso i funerali di Eleonora Giorgi, celebre attrice italiana scomparsa all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e colleghi, tra cui la nuora Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.

Clizia Incorvaia, il ricordo di Eleonora Giorgi

Questa nonna e questa suocera con cui avevi un rapporto speciale

Lei ha detto che è un angelo, ha raccontato questo a mia figlia Nina, le ha dato il ruolo di doverlo raccontare al fratello e dirgli che aveva litigato con Dio ma che Dio la voleva assolutamente al suo fianco e quindi lei sarebbe diventata un angelo, e tutte le volte che loro avrebbero voluto comunicare con lei avrebbero dovuto guardare il cielo, sarebbe stato molto facile, disse guardate il cielo e chiedetemi qualsiasi cosa io vi proteggerò.

Lei ha scritto che per lei sua suocera rappresentava una mamma

E’ così, sì perché Eleonora diceva che io ero la figlia che non aveva mai avuto, lei non ha avuto appunto figlie femmine, noi siamo due bilancine che si sono riconosciute e dal dall’amore per la bellezza in senso totale della bellezza. Io l’avrei scelta al di là del fatto che era mia suocera, io l’avrei scelta come amica, sarebbe stata in ogni caso una mia amica, anche se non era mia suocera, noi ci saremmo riconosciute, c’era una affinità elettiva fra noi.

Che eredità le lascia

Eredità fatta di amore puro, di verità. Mi ha insegnato ad essere un’anima vera senza costruzioni.

Il rapporto speciale con suo figlio

Gabri è stato la sua terapia, e anche Nina. Lei quest’anno faceva fatica, si stancava spesso nonostante poi si mostrasse le telecamere bellissima perché perché doveva avere sempre una dignità. Gabriele e Nina sono stati la cura per Eleonora. I miei bambini porteranno nel cuore Eleonora. Chi non ha vissuto i nonni non può capire, io ho vissuto tanto i nonni.