Creata da Tony Ayres e Christian White, Clickbait esplora i modi in cui gli impulsi pericolosi e incontrollati vengono alimentati nell’era dei social media e rivela le fratture sempre più ampie tra personaggi virtuali e reali. La storia è ambientata negli Stati Uniti, ma le riprese si sono effettuate nel dicembre 2019 a Melbourne, in Australia. Dopo mesi di stop a causa della pandemia di Covid, le riprese sono state completate nel novembre 2020. Oltre che creatore, Ayres è anche lo showrunner, mentre Brad Anderson, Emma Freeman, Ben Young e Laura Besley dirigono tutti gli otto episodi. La serie debutta il 25 agosto su Netflix.

Clickbait: la trama della serie Netflix

Clickbait mostra il lato oscuro dei social media. In apparenza, Nick Brewer è un padre, marito e fratello amorevole. Poi, un giorno scompare improvvisamente e misteriosamente. Mentre la sua famiglia comincia una ricerca disperata, su Internet appare un video in cui Nick sembra essere tenuto in ostaggio mentre mostra un cartello con la scritta: “Sono violento con le donne. Se raggiungo 5 milioni di visualizzazioni, morirò”. Nel video viene picchiato a sangue, ma nessuno sa se questa è una confessione o una minaccia. Oppure entrambi? Mentre sua sorella e sua moglie si affrettano per trovarlo e salvarlo, scoprono un lato di Nick che non sapevano di conoscere.

Vittima o sospettato? Questa sembra essere la grande domanda che ruota attorno al rapimento dell’uomo e spetterà alla sua famiglia cercare di capire chi si cela dietro di lui – e se effettivamente abbia mentito sul suo conto.

Clickbait su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv: Adrian Grenier nei panni di Nick Brewer; Betty Gabriel è Sophie Brewer; Zoe Kazan è Pia Brewer; Phoenix Raei è Roshan Amir; Elizabeth Alexander è Andrea Brewer; Abraham Lim è Ben Park; Jessie Collins è Emma Beesley; Ian Meadows è Matt Aldin; Steve Mouzakis è Zach De Luca; Daniel Henshall è Simon Oxley; Motell Foster è Curtis Hamilton; Jaylin Fletcher è Kai Brewer; e Cameron Engels nel ruolo di Ethan Brewer.