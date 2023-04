Claudia Motta è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. La showgirl è pronta a portare un po’ di spensieratezza e tutta la sua bellezza sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi è Claudia Motta? Scopriamolo insieme in base ad alcune informazioni raccolte in rete su di lei.

Chi è Claudia Motta, concorrente dell’Isola dei Famosi

Claudia Motta nasce il 25 maggio del 2000 a Roma ma vive a Velletri. I suoi genitori sono dipendenti statali e ha una sorella di nome Alice. È alta un metro e 74 cm e pesa 54 kg. Frequenta l’Accademia Nazionale di danza di Roma e, accanto alla carriera nel mondo televisivo, studia giurisprudenza alla Sapienza perché il suo sogno è quello di diventare un magistrato.

Inizia a sfilare su alcune passerelle come modella e viene notata per la sua bellezza diventando l’angelo custode della trasmissione sportiva condotta da Piero Chiambretti Tiki Taka – La Repubblica del Pallone. Partecipa anche a Ciao Darwin 8. Parallelamente recita in alcuni film come Scappo a casa, Adesso preferisco vivere e Arrivederci amore, ciao. È anche nel cast della fiction di Rai2 Il Capitano. Nel 2021 è stata scelta per rappresentare l’Italia nel concorso di bellezza Miss Mondo.

Curiosità e vita privata

La showgirl ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla sua vita privata ma negli ultimi mesi è stata accostata a Simone Rugiati. È lo stesso chef, conduttore e scrittore ad aver confermato questa indiscrezione pubblicando, qualche giorno fa sul suo profilo social, una storia in cui scrive: “Non mi sono mai “esposto” così, ma questa volta ho bisogno di voi. Supportate il mio angelo”.

Claudia Motta è anche molto affezionata al suo cane, una cucciola di San Bernardo che si chiama Molly. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Tiziano Ferro e Beyonce. Ama viaggiare e una delle esperienze più belle della sua vita è stato un viaggio in Kenya, ora è pronta per partire per l’Isola dei Famosi come concorrente.

Claudia Motta instagram

Su instagram conta circa 28 mila follower. Per seguirla il suo account ufficiale è: @_claudiamotta_.