Quali sono le canzoni più trasmesse nelle radio italiane nel 2023? A trionfare è la Warner Music Italia che domina la classifica radio del 2023. Ecco tutti i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio italiane.

Classifiche 2023, le canzoni più trasmesse dalle radio: Italodisco trionfa

E’ Warner Music Italia a dominare la classifica radio delle canzoni più trasmesse nel 2023. Ecco i dati della casa discografica: 24 settimane al primo posto della classifica Radio Earone, posizione n.1 e n.2 nella top 100 generale, posizione n. 1 della top 100 Italia. E ancora: primo e secondo posto nella classifica top 100 stranieri e primo posto nella classifica top 100 dance.

A trionfare tra i brani più trasmessi dalle radio italiane è Italodisco dei The Kolors. Il gruppo capitanato da Stash dei The Kolors è tornato alla ribalta mediatica con una super hit che ha infranto record su record. “Siamo entrambi di Napoli, il testo è nato al bar in un quarto d’ora, davanti allo studio. Ci conosciamo da una vita. Era ottobre 2022, ci siamo incontrati per una session spontanea, un flusso di coscienza in studio. Io con melodie, armonie e accordi. A un certo punto gli ho detto: “Questo tatuaggio non mi piace più”. E lui lo ha messo nel pezzo.” – ha raccontato Stash dalle pagine de Il Mattino raccontando come è nata la canzone.

Classifica generale 2023: trionfa anche Dance the Night di Dua Lipa

Non solo, Italodisco dei The Kolors tra le canzoni più trasmesse nelle radio. A trionfare nella classifica generale delle canzoni più trasmesse dalle radio nell’anno 2023 troviamo anche la super hit “Dance the Night” di Dua Lipa.

La cantautrice britannica stravince alla grande anche nella classifica generale TOP 100 delle canzoni straniere più trasmesse dalle radio con il suo potentissimo singolo. Al secondo posto, invece, c’è “Mercy” di The Blessed Madonna che trionfa nella classifica generale Dance.