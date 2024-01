Il 2023 è stato un anno pazzesco dal punto di vista degli ascolti in tv. Scopriamo la classifica dei programmi più visti del 2023. A trionfare sono Amadeus e Maria De Filippi con diversi programmi in top 20. Il programma più visto dell’anno è il Festival di Sanremo.

I programmi più visti del 2023: trionfa Sanremo con Amadeus

L’anno 2023 si è concluso da poco ed è tempo di classifiche. Dopo la classifica degli album e brani più venduti e trasmessi dalle radio, è il momento di scoprire quali sono stati i programmi più visti dell’anno. Una carrellata di 20 programmi, serie tv, ma anche partite ed eventi che hanno catalizzato l’attenzione mediatica incollando alla tv milioni di telespettatori. A trionfare è la finale del Festival di Sanremo 2023 condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni che ha incollato alla tv 12.256.000 milioni di telespettatori. Un risultato pazzesco che primeggia su tutti gli altri. Scorrendo la classifica non manca il calcio con competizioni importanti come la Champions League, ma anche le qualificazioni per gli Europei 2024 fino alla Europa League.

Amadeus è presente in classifica anche con “L’anno che verrà”, l’evento di Capodanno di Rai1 e con lo speciale Affari Tuoi legato alla Lotteria Italia del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Sulle reti Mediaset è il trionfo di Maria De Filippi che piazza in top 20 ben tre programmi: “C’è posta per te”, “Amici” e “Tu si que vales”. Tra le fiction e serie tv vince la Rai con “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Che Dio ci aiuti”, “Blanca”, “Imma Tataranni” e altri titoli.

La classifica completa dei programmi più visti del 2023

Ecco la classifica completa dei programmi più visti del 2023 con i dati d’ascolti e il giorno di messa in onda: