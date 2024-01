Il 2023 è stato un anno magico per la musica italiana. La classifica degli album e dei singoli più venduti dell’anno delinea uno scenario in cui il trap va per la maggiore. A trionfare sono i cantanti uomini, poche le donne in classifica tra cui svetta Elodie. Ecco la classifica FIMI relativa a tutto il 2023.

100 album più venduti in Italia nel 2023: la classifica e i vincitori

L’album più venduto del 2023 è Il Coraggio Dei Bambini – Atto II di Geolier. Il disco, uscito il 15 aprile 2023, ha vinto 5 dischi di Platino. Al secondo posto troviamo “Sirio” di Lazza che, complice la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la hit “Cenere”, è ancora tra i dischi più venduti. Terzo posto per La Divina Commedia – Tour Edition Inferno di Tedua seguito da Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quinta piazza per Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, che con l’album “Materia (Prisma)” ha concluso una trilogia da record. A seguire: “X2VR” di Sfera Ebbasta, “Milano Demons di Shiva” e “Rave, Eclissi” di Tananai. Chiudono la Top10 “Madreperla” di Guè e “Alba” di Ultimo. Per trovare la prima donna in classifica degli album più venduti del 2023 bisogna scivolare fino alla 20ima posizione dove svetta Elodie con “Ok. Respira”.

Ecco la classifica completa TOP 20 degli album più venduti del 2023:

1 – Geolier (Il Coraggio dei Bambini – Atto II)

2 – Lazza (Sirio)

3 – Tedua (La Divina Commedia)

4 – Pinguini Tattici Nucleari (Fake News)

5 – Marco Mengoni (Materia – Prisma)

6 – Sfera Ebbasta (X2VR)

7 – Shiva (Milano Demons)

8 – Tananai (Rave, Eclissi)

9 – Guè (Madreperla)

10 – Ultimo (Alba)

11 – Maneskin (Rush!)

12 – Blanco (Innamorato)

13 – Drillionaire (10)

14 – Thasup (C@ra++ere S?ec!@le)

15 – Ernia (Io Non Ho Paura)

16 – Marracash (Noi, Loro, Gli Altri Deluxe)

17 – Salmo & Noyz Narco (Cvlt)

18 – Marracash (Persona)

19 – Shiva (Santana Season)

20 – Elodie (Ok. Respira)

The Dark Syde of the Moon dei Pink Floyd è il vinile più venduto.

100 singoli più venduti in Italia nel 2023: la classifica e i vincitori

Nella classifica del 100 singoli più venduti in Italia nel 2023 Lazza batte Marco Mengoni. La sua “Cenere” è il singolo più venduto dell’anno avendo la meglio anche su “Due vite”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2023. Terza posizione per “Supereroi” di Mr Rain. L’effetto Sanremo è presente in tutte le classifiche FIMI, a conferma che il Festival di Amadeus non solo catalizza milioni di telespettatori, ma ha rilanciato anche la musica italiana nelle classifiche di vendita.

Scorrendo la classifica al 4 posto c’è “Gelosa” di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. seguiti da “Tango” di Tananai. Sesta posizione per “Vetri Neri di Ava” di Anna & Capo Plaza, mentre Annalisa è settimana con la sua “Mon Amour”. Ottavo posto per “Italodisco” dei The Kolors. Chiudono la classifica Quevedo: Brzp Music Session, Vol. 52 di Bizarrap & Quevedo e Come Vuoi di Geolier.

Ecco la classifica completa TOP 20 singoli più venduti del 2023:

1 – Lazza (Cenere)

2 – Marco Mengoni (Due Vite)

3 – Mr. Rain (Supereroi)

4 – Finesse feat. Shive, Sfera Ebbasta & Guè (Gelosa)

5 – Tananai (Tango)

6 – Ava, Anna & Capo Plaza (Vetri Neri)

7 – Annalisa (Mon Amour)

8 – The Kolors (Italodisco)

9 – Quevedo & Bizarrap (Quevedo Brzp Music Session, Vol. 52)

10 – Geolier (Come Vuoi)

11 – Blanco e Mina (Un briciolo di allegria)

12 – Fedez, Annalisa e Articolo 31 (Disco Paradise)

13 – Drillionaire (Bon Ton)

14 – Bresh & Shune (Guasto d’amore)

15 – Pinguini Tattici Nucleari (Rubami La Notte)

16 – Tedua feat. Sfera Ebbasta (Hoe)

17 – Miley Cyrus (Flowers)

18 – Alfa (Bellissimissima)

19 – Angelina Mango (Ci Pensiamo Domani)

20 – Madame (Il Bene Nel Male)