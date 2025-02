Negli ultimi giorni, il nome di Clara ha fatto il giro del web, diventando protagonista di una delle vicende più chiacchierate sui social. Tutto è partito da alcuni like ricevuti da Matteo Salvini su alcuni post della cantante, scatenando una serie di reazioni e meme che hanno reso l’episodio virale. Curiosi di saperne di più, l’abbiamo incontrata per chiedere direttamente a lei cosa ne pensa di questa attenzione mediatica.

Clara: “E’ stata memata in ogni parte, fa parte del gioco ci sta” – Intervista

Clara, una cosa proprio divertente. Cosa hai pensato quando ti sei vista sulla prima pagina di Dagospia

Ma io l’ho detto con tutta l’ingenuità di quel momento, è stata memata in ogni parte, fa parte del gioco ci sta.

Due anni consecutivi al Festival, l’anno scorso con Amadeus quest’anno con Carlo Conti, che differenza trovi tra Amadeus e Conti

Allora in realtà per come la viviamo noi artisti io non vedo tante differenze perché purtroppo li vediamo pochissimo i presentatori nel momento in cui arriviamo all’Ariston cantiamo e poi scendiamo dal palco. Io li trovo entrambi super presentatori Amadeus ovviamente mi ha dato l’opportunità di arrivare a Sanremo da Sanremo giovani e gli sarò sempre grata per questo Carlo mi sta super simpatico è super fresco mettiamo questo aggettivo.

Come sta andando la farmacia dell’amore? Abbiamo visto tanti ragazzi all’inaugurazione che sono venuti, sono venuti da te insomma ti senti anche un po’ d’ esempio

Tanto, ma anche loro sono un esempio per me. Nel senso che vedere lo spazio d’ascolto andare così bene, ed essere andato avanti fino alla fine – perché purtroppo ora siamo arrivati alla conclusione – mi rende felice. Mi rivedo in loro, perché anch’io, se avessi visto un’iniziativa del genere, avrei partecipato. Questo mi fa piacere, davvero, perché la sera ci si ritrovava lì per vedere il Festival. Si parlava, si beveva, si chiacchierava. C’erano bambini, adulti… insomma, era un momento di ritrovo. E questo mi piace assai.