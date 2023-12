Clara Soccini è la vincitrice di Sanremo Giovani 2023. Prima donna dal 2009 a vincere la manifestazione canora dedicata alle nuove leve della musica italiana e che dà la possibilità di accedere al Festival di Sanremo 2024 partecipando nella categoria dei “BIG”. Con Clara passano il turno anche i Santi Francesi e Bnkr44. Ma conosciamo meglio chi è Clara che dalla serie tv di successo Mare Fuori approda direttamente tra i Big di Sanremo 2024.

Clara Soccini, chi è la vincitrice di Sanremo Giovani

L’elenco dei cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston è finalmente al completo. La vincitrice di Sanremo Giovani, Clara insieme ai Santi Francesi e Bnkr44 si uniscono così ai 27 big in gara alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. I tre nomi che passano tra i Big potranno affiancare i 27 big, già annunciati da Amadeus, al Festival 2024 che andrà in onda su Rai1 da martedì 6 febbraio a sabato 10. Clara, 24 anni, all’anagrafe Clara Soccini, che si è aggiudicata la vittoria con il singolo “Boulevard” e all’Ariston canterà “Diamanti Grezzi”, brano inedito della giovane. Ecco di seguito tutti i brani di Sanremo 2024:

Ghali – CASA MIA

Alessandra Amoroso – FINO A QUI

Gazzelle – TUTTO QUI

Ricchi e Poveri – MA NON TUTTA LA VITA

Dargen D’Amico – ONDA ALTA

Angelina Mango – LA NOIA

Fred De Palma – IL CIELO NON CI VUOLE

Fiorella Mannoia – MARIPOSA

Loredana Bertè – PAZZA

Mr Rain – DUE ALTALENE

Geolier – I P’ ME TU P’ TE (IO PER ME TU PER TE)

Negramaro – RICOMINCIAMO TUTTO

Rose Villain – CLICK BOOM!

Mahmood – TUTA GOLD

Diodato – TI MUOVI

Annalisa – SINCERAMENTE

Il Volo – CAPOLAVORO

Emma – APNEA

La Sad – AUTODISTRUTTIVO

Il Tre – FRAGILI

Renga e Nek – PAZZO DI TE

Sangiovanni – FINISCIMI

Alfa – VAI

Irama – TU NO

The Kolors – UN RAGAZZO UNA RAGAZZA

Big Mama – LA RABBIA NON TI BASTA

Maninni – SPETTACOLARE

Santi Francesi – L’AMORE IN BOCCA

Clara – DIAMANTI GREZZI

Bnkr44 – GOVERNO PUNK

La vittoria di Sanremo Giovani

La vittoria arriva con il brano Boulevard, ma l’attrice e cantante era già nota allo scenario musicale italiano per la sua interpretazione in “Origami all’alba”, scritta con Matteo Paolillo, uno dei protagonisti delle serie tv, e Lolloflow (Lorenzo Gennaro).

La storia di Clara

Clara Soccini, classe 1999, è una giovane cantante originaria di Varese, in Lombardia, diventata popolare grazie alla serie tv di successo Mare Fuori. Nella serie Clara interpreta “Crazy J”, una trapper milanese, proveniente dai bassi fondi del paese e da un passato problematico.

Nella vita Clara dopo anni di canto e recitazione, entra a far parte appunto del cast di Mare Fuori solo dalla terza stagione. Ruolo poi confermato anche in quella successiva, dato l’enorme successo riscontrato dal pubblico per il suo personaggio. Nonostante il successo sui set televisi, Clara non abbandona il suo primo amore, la musica. Il 28 aprile esce il singolo “Cicatrice”, seguito dalla collaborazione nel brano “Un milione di notti” di Mr. Rain.