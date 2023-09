Simona Ventura e Paola Perego sono pronte a tornare alla guida della nuova stagione televisiva del programma tv Citofonare Rai2, in onda ogni domenica dalle 10.30 sulla seconda rete della Tv di Stato. La prima puntata andrà in onda da domenica 1° ottobre 2023.

Citofonare Rai2, stagione 2023-2024 con Simona Ventura e Paola Perego: quando in tv e novità

Le due conduttrici di Citofonare Rai2 sono pronte a tornare in tv non solo alla guida dell’appuntamento domenicale della trasmissione giunta alla sua terza stagione, ma bensì anche con l’appuntamento preso con Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2023. Perego e Ventura saranno infatti due dei personaggi famosi che prenderanno parte come concorrenti alla prossima stagione dello show del sabato sera di Rai 1.

Cosa vedremo la domenica nel format in onda su Rai 2

Tornando alla nuova stagione di Citofonare Rai 2, al via il prossimo 1° ottobre 2023, possiamo confermare invariata la formula del programma. Non mancheranno infatti le interviste a personaggi noti del piccolo schermo, ma anche del mondo dello sport. Confermati i momenti musicali che vedono coinvolte proprio le due conduttrici. Stessa sorte per i giochi, anche quelli sembrano aver trovato conferma nella nuova stagione del programma domenicale di Rai 2.

Con Simona Ventura e Paola Perego ritroviamo anche Valeria Graci, l’astrologo Simon & The Stars, i giovani musicisti dell’Isola delle Rose e un nuovo amico, Gene Gnocchi. Quest’anno lo show prevede un’anteprima di mezz’ora.

Citofonare Rai2 al Festival di Sanremo 2024

Come accaduto nelle precedenti due edizioni, Citofonare Rai 2, non mancherà ai grandi eventi televisivi: il programma infatti, nel mese di febbraio, durante il periodo del Festival di Sanremo, inaugura una lunga finestra con interviste esclusive e momenti divertenti proprio dalla città della riviera ligure che ospita la più importante kermesse canora italiana.

Anticipazioni e ospiti prima puntata

Al momento non sono ancora noti gli ospiti della prima puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 1° ottobre 2023.