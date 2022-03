Cambio di programmazione per questa settimana su Rai2. Salta l’appuntamento televisivo di domenica 6 marzo 2022 con la trasmissione Citofonare Rai 2, condotta da Simona Ventura e Paola Perego. Ecco di seguito il motivo del perché la trasmissione Citofonare Rai2 non andrà in onda questa domenica, cosa verrà trasmesso al suo posto e quando tornerà l’appuntamento televisivo con il programma domenicale.

Citofonare Rai2 oggi non andrà in onda: perché? Ecco il motivo

Come anticipato, Citofonare Rai2 non andrà in onda domenica 6 marzo 2022, al suo posto Rai 2 trasmetterà l’evento sportivo della Coppa del Mondo di sci alpino, con diretta tv per seguire le discese degli atleti. Ad annunciare la mancata messa in onda della trasmissione del daytime domenicale di Rai 2 è stata la stessa conduttrice Paola Perego attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Coppa del Mondo di Sci alpino: gli appuntamenti di Domenica 6 marzo 2022 in onda su Rai 2

Per tutti gli amanti degli sport invernali e in modo particolare per lo sci alpino, due imperdibili appuntamenti con lo sport sono in programma per oggi, domenica 6 marzo 2022: Rai 2 trasmetterà in diretta due delle più affascinanti gare della Coppa del mondo di sci alpino.

Alle ore 9.45 è prevista la gara di SLALOM GIGANTE FEMMINILE di Coppa del mondo di sci, in diretta su Rai 2 da Lenzerheide, una delle più suggestive località della Svizzera.

è prevista la gara di di Coppa del mondo di sci, in diretta su Rai 2 da una delle più suggestive località della Alle ore 10.45 è prevista la gara di SUPER-G MASCHILE di Coppa del mondo di sci, in diretta sempre su Rai 2 da Kvitfjell, tra le più belle località sciistiche della Norvegia.

Quando torna in tv il programma Citofonare Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego

L’appuntamento con una nuova puntata di Citofonare Rai 2 e quindi con le due conduttrici del programma: Paola Perego e Simona Ventura, è previsto per domenica 13 marzo 2022 sempre alla stessa ora.