Prime Video ha rilasciato il nuovo trailer carico di azione dell’attesissima serie indiana Citadel: Honey Bunny, un’esclusiva Original. La serie, che nasce dall’universo di Citadel, è diretta da Raj & DK e scritta da Sita R. Menon in collaborazione con gli stessi registi. I protagonisti sono Varun Dhawan, Samantha Ruth Prabhu e Kay Kay Menon, affiancati da Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar e Kashvi Majmundar. Citadel: Honey Bunny debutterà in esclusiva su Prime Video il 7 novembre, disponibile in India e in oltre 240 Paesi e territori. Scopriamo insieme di più sulla serie.

Il trailer di Citadel: Honey Bunny

Il trailer offre un assaggio del mozzafiato thriller spionistico ambientato negli adrenalinici anni ’90. La serie si distingue per l’azione esplosiva, gli stunt spettacolari e le forti emozioni, supportate da performance di alto livello e un aspetto visivo imponente.

La trama segue Bunny (Varun Dhawan), uno stuntman che recluta l’attrice in difficoltà Honey (Samantha Ruth Prabhu) per un lavoro apparentemente semplice. Ben presto però, i due vengono trascinati in un mondo intricato fatto di azione, spionaggio e tradimenti.

Anni dopo essersi allontanati da quella vita pericolosa, il loro passato torna a perseguitarli, costringendoli a riunirsi e combattere per proteggere la loro giovane figlia, Nadia.

Nikhil Madhok, Head of Originals di Prime Video India, ha espresso il suo entusiasmo: “Dopo il grande successo del teaser, l’entusiasmo per lo show è cresciuto esponenzialmente. I fan di Varun, Samantha e Raj & DK attendono con impazienza il 7 novembre. Abbiamo deciso che fosse il momento giusto per offrire un’anteprima del mondo di Citadel: Honey Bunny, con un trailer ricco di azione. Raj & DK hanno portato il loro tocco unico a questo thriller spionistico ad alto tasso di adrenalina, che promette un’esperienza avvincente per il nostro pubblico.”