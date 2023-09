Grande successo per ‘Il Circo Max‘, il concerto organizzato da Max Pezzali per festeggiare i 30 anni di carriera. Il cantante si è esibito sabato 2 settembre 2023, al Circo Massimo di Roma. L’evento, che è stato registrato, sarà trasmesso in tv da Canale 5. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti e la scaletta del concerto.

Max Pezzali in concerto: curiosità e chi sono gli ospiti

Max Pezzali ha scelto il Circo Massimo di Roma per concludere i festeggiamenti dei suoi 30 anni di carriera, dopo mesi in giro per l’Italia con oltre 520mila biglietti venduti in più di 30 date. Il concerto verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 7 settembre, in prima serata.

Tanti gli ospiti, amici del passato e attuali, come gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Ad aprire il live, ci sono stati Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che hanno animato il pubblico con uno speciale set ‘Deejay Time’.

Sul palco, dal gusto retrò, sono presenti alcune auto e moto d’epoca proprio per sottolineare la passione del cantante per i motori che è arrivato a bordo di una Harley-Davidson. Spiccano sul palco la Ford Torino del 1976 di Starsky e Hutch, la prima Adventure Touring Harley-Davidson e la Softail Breakout. Oltre a tre schermi giganti che proiettano immagini del passato come il videogame anni ’80 “PacMan”, tendoni rosso da circo, pompe di benzina vintage, la kiss cam e un corpo di ballo. In un’atmosfera che porta il pubblico e il telespettatore a viaggiare nel tempo.

La scaletta di ‘Circo Max’

In scaletta sono presenti i brani più famosi di Max Pezzali. Oltre due ore e mezzo di musica con in apertura la canzone clou del cantante: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“. Trenta i brani in scaletta, si parte da quelli composti con gli 883 per poi finire con quelli che vedono Max Pezzali solista. Gli ospiti canteranno anche alcuni dei loro brani: “Giovani Wannabe” per Riccardo Zanotti, “Dove si balla” per Dargen D’amico e “Cenere” per Lazza.

Sentiremo poi ‘La Regola dell’amico’, ‘Come deve andare’, ‘Sei un mito’, ‘La lunga estate caldissima’, ‘Nessun Rimpianto’, ‘Come Mai’, ‘Una canzone d’amore’, un medley acustico con ‘Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai’. A concludere il concerto Paola&Chiara e il brano ‘Con un deca’.

Questa la scaletta completa di Circo Max:

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

2. S’INKAZZA

3. ROTTA PER CASA DI DIO (Riccardo – Pinguini Tattici Nucleari)

4. GIOVANI WANNABE (Riccardo – PTN)

5. LA REGOLA DELL’AMICO (Dargen D’Amico)

6. DOVE SI BALLA (Dargen D’Amico)

7. COME DEVE ANDARE

8. L’UNIVERSO TRANNE NOI

9. TI SENTO VIVERE

10. LO STRANO PERCORSO

11. SEMPRE NOI (Articolo 31)

12. DOMANI SMETTO (Articolo 31)

13. SEI UN MITO

14. LA REGINA DEL CELEBRITA’

15. LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

16. BELLA VERA / MUSICA LEGGERISSIMA / NELLA NOTTE (ColapesceDimartino + Deejay T)

17. intro + GLI ANNI (Lazza)

18. CENERE (Lazza)

19. NESSUN RIMPIANTO

20. UNA CANZONE D’AMORE

21. COME MAI

22. MEDLEY (Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai)

23. QUELLO CHE CAPITA

24. IL GRANDE INCUBO

25. LA DURA LEGGE DEL GOL (Gazzelle)

26. DESTRI (Gazzelle)

27. L’ULTIMO BICCHIERE

28. NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO

29. NORD SUD OVEST EST / TIENI IL TEMPO (Paola & Chiara)

30. CON UN DECA