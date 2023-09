Per festeggiare i 30 anni di carriera, Max Pezzali ha in serbo per tutti i suoi fan un gran concerto dal titolo “Il Circo Max“. L’evento si terrà sabato 2 settembre 2023 al Circo Massimo di Roma e verrà trasmesso anche nei giorni seguenti in tv. Tantissimi gli ospiti che duetteranno, insieme all’ex cantante degli 883, alcune delle sue canzoni più celebri. Scopriamo insieme chi sono e quando andrà in onda.

“Il Circo Max”, il concerto di Max Pezzali in tv: quando in tv e dove

Manca poco al grande evento musicale ‘Il Circo Max’. Come fece Gigi D’Alessio da Piazza Plebiscito a Napoli, Max Pezzali ha scelto Roma e il Circo Massimo per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. L’appuntamento è per sabato 2 settembre con inizio alle ore 21 per un evento organizzato da Vivo Concerti.

Tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo e i cantanti che vi parteciperanno. Tra i nomi annunciati ci sono quelli del cantautore romano Gazzelle e di Riccardo Zanotti, cantautore, frontman e fondatore dei Pinguini Tattici Nucleari. Questi si aggiungono agli Articolo 31; Colapesce Dimartino; Dargen D’amico; Lazza; Paola e Chiara. Ad aprire il concerto il Deejay Time (Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso).

Tra i brani in scaletta non possono mancare ‘Sei un mito’, ‘La regina del celebrità’, ‘Rotta X casa di Dio’, ‘Come deve andare’, ‘L’universo tranne noi’, ‘Lo strano percorso’, ‘Ti sento vivere’, ‘Come mai’, ‘La dura legge del gol’ e ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’.

Quando in tv Max Pezzali al Circo Massimo

Il concerto evento sarà trasmesso anche in tv da Mediaset. ‘Il Circo Max’ andrà infatti in onda in prima serata giovedì 7 settembre su Canale 5 alle 21.35. Gli 883, gruppo musicale pop italiano fondato e composto inizialmente da Max Pezzali e Mauro Repetto e successivamente dal cantante e da altri musicisti, sono anche al centro di una serie prodotta da Sky.

Un momento d’oro quindi per Max Pezzali che ha cambiato la storia della musica pop italiana con i suoi brani e che si ritrova a festeggiare i 30 anni di carriera.