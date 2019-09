L’attesa è terminata. Stasera in tv, più precisamente in prima serata su Canale 5, va in onda il film dal titolo Cinquanta sfumature di rosso. Ecco, allora, il trailer ufficiale in italiano, la trama breve e i nomi dei principali attori arruolati nel cast della pellicola Usa, adattamento del libro di E.L. James diretto dal regista James Foley.

Cinquanta sfumature di rosso, trama breve e attori nel cast del film

Le nozze tra Mister Grey Christian (Jamie Dornan) e Anastasia (Dakota Johnson) proseguono nel migliore dei modi. Ben presto, però, ombre provenienti dal passato tornano ad insidiare la loro vita coppia.

Ana fa finalmente i conti con Jack Hyde (Eric Johnson), il suo ex capo che muore dalla voglia di vendicarsi per il licenziamento che l’ha allontanato dalla ragazza. Christian, invece, è perseguitato dal ritorno di Elena (Kim Basinger).

Cinquanta sfumature di rosso: orario di inizio in tv e come vederlo in streaming

Ma come vedere, in tv e in streaming, Cinquanta sfumature di rosso? L’orario di inizio del film sul piccolo schermo è ufficialmente fissato per le ore 21.31 circa di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

La pellicola, trasmessa per la prima volta in chiaro nel prime time di Canale5, si può guardare anche su Mediaset Play: in live streaming (durante la messa in onda) e in streaming on demand (dopo un primo passaggio in televisione).