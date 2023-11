Svelata la data ufficiale di partenza di Ciao Darwin 9. La nuova edizione dello show di grande successo condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti torna in prima serata su Canale 5. Ecco quando in tv.

Ciao Darwin 9 “Giovanni 8:7”: quando in Tv su Canale 5? La data del 2023

Dopo l’annuncio da parte di Paolo Bonolis possiamo finalmente svelarvi la data di partenza di “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7“. Lo show amatissimo dal pubblico riparte da venerdì 24 novembre 2023 in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia, manco a dirlo, imperdibile! Inizialmente previsto a marzo 2023, lo show è stato più volte rimandato si mormora per gli elevati costi della trasmissione. Una notizia mai confermata né tantomeno smentita da Paolo Bonolis che in tutti questi mesi è tornato nelle librerie con il suo secondo romanzo dal titolo “Notte fonda” e in tv con la nuova stagione di “Avanti un altro”.

La macchina di Ciao Darwin è pronta a ripartire! La conferma è arrivata dapprima sui social dove anche Sonia Bruganelli che ha pubblicato una serie di post dedicati al programma visto che si occupa dei casting per la selezione dei personaggi.

Ciao Darwin 9 su Canale 5: conferme e novità

La nona edizione di Ciao Darwin riparte da due conferme assolute: Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Coppia vincente non si cambia! Del resto, inutile nasconderlo, il successo del programma è legato alla complicità di questi due grandi mattatori televisivi capaci di regalare serate all’insegna del divertimento, della spensieratezza e anche della riflessione. Nella nuova edizione del colorato mondo di Ciao Darwin ritroveremo quindi Paolo Bonolis come conduttore e Luca Laurenti come sua insostituibile spalla.

L’edizione 2023 ha come sottotitolo “Giovanni 8:7”, un riferimento al verso del Nuovo Testamento presente nel Vangelo dell’apostolo Giovanni. Il verso recita: “e siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” (Maria Maddalena, detta anche Maria di Magdala)”.

L’appuntamento con Ciao Darwin 9 è da venerdì 24 novembre in prima serata su Canale 5.