Dopo l’ultima sfida vinta dai “Mutanti”, stasera, in prima serata su Canale 5, Ciao Darwin 8 torna a divertire tutti con una puntata speciale intitolata “Darwin di Donatello“. Parliamo di un appuntamento extra il cui titolo sembra ispirato, anche in maniera un po’ ironica, ai più famosi “David di Donatello”. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal piccolo evento televisivo di questa sera, 31 maggio 2019? E quali sono i premi assegnati?

Ciao Darwin 8, stasera la puntata speciale “Darwin di Donatello”: le categorie dei premi

Per la speciale puntata di Ciao Darwin 8 di stasera, gli autori del programma con Paolo Bonolis hanno pensato ad alcune categorie di premi davvero esilaranti. Il motivo? Omaggiare – qualunque cosa significhi in questo caso – i concorrenti che, nel corso delle dieci puntate di quest’anno, si sono contraddistinti per particolari “meriti”.

Infatti, a proposito di premiati, tra le categorie di questo venerdì 31 maggio 2019 c’è davvero di tutto: dalla “miglior performance”, al “miglior look”, passando per il “personaggio dell’anno”, la “coppa onan”, il “premio faccia tosta” e l’attesa elezione in studio di “Miss Darwin” e “Mister Darwin”.

Insomma, una sorta di premiazione – show che non è soltanto un modo per decretare i vincitori che più rappresentano le “Terre Desolate”. Ma anche o, forse, soprattutto una possibilità per rivedere in azione i partecipanti di questa edizione, tra i più forti, intelligenti, pronti, simpatici e capaci di sedurre.

Del resto, anche questo Ciao Darwin 2019, di momenti – perle ne ha regalati non pochi. Come dimenticare, infatti, i conati di vomito da reflusso alla prima puntata, il “Viaggio nel tempo” in stile “Sono tutta bagnata” e, ancora, la Diva del Tubo alle prese con uomini etero sottomessi o chi, in tv, ha mostrato seno e fondo-schiena in risposta agli “avversari” di turno.

Ciao Darwin 8, le anticipazioni: chi è Madre Natura nella puntata di stasera?

Ecco perché, per il gran finale di stasera non può certamente mancare il ritorno di Madre Natura. Colei che, anche in questa puntata speciale di Ciao Darwin 8, è chiamata a tenere le redini della “sfida delle sfide”, stavolta tra talenti incompresi e concorrenti premiati per…chissà che cosa!

Tanto detto in termini di anticipazioni, oggi in studio c’è l’affascinante Sara Croce; l’unica modella italiana di questa ottava edizione che, già nella sesta serata “Davide vs Golia”, ha affascinato tutti con la sua apprezzata bellezza, anche intrattenendo il pubblico di Mediaset con gag messe in piedi insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

L’appuntamento, allora, è fissato per le ore 21.30 circa di questo venerdì 31 maggio 2019, sia nel prime time di Canale 5, sia su “Mediaset Play”, con la diretta live streaming e lo streaming on demand.