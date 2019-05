Come rivedere, in streaming on demand, l’ultima puntata di Ciao Darwin 8? In onda ieri sera, venerdì 24 maggio 2019, l’intero appuntamento finale con lo show di Canale 5 è disponibile anche qui su Super guida tv, grazie al video Mediaset ufficiale.

Nella decima puntata di Ciao Darwin 2019 trasmessa ieri: i vincitori della sfida Umani contro Mutanti; l’omaggio a Marco Garofalo; l’ultimo Defilé in intimo; la sfilata di Claudia Ruggeri; la Prova di coraggio con i topi; le gaffe del Viaggio nel Tempo; il ritorno di Ema Kovac come Madre Natura. Queste tutte le video news della serata, da ripercorrere una ad una, anche grazie ai relativi video in streaming on demand.

Con l’ultimo appuntamento, si chiude ufficialmente questa edizione numero 8 di Ciao Darwin, col cast in festa tra torta da mangiare, “silly salmon” eseguito in studio e Paolo Bonolis che, per il momento, non comunica se ci sarà o meno Ciao Darwin 9.

Arrivederci, quindi, all’anno prossimo! O almeno così si spera!